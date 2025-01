Uccise il marito, la Cassazione conferma la pena

La Cassazione ha confermato la condanna a 23 anni per Hanane Ben Sabeur, la quarantacinquenne marocchina che il 23 maggio 2021 a Marzabotto uccise il marito Dario Devincenzi, 54 anni. Una pena che già in appello aveva confermato la decisione del primo grado. La difesa della donna aveva presentato ricorso facendo leva soprattutto sulle condizioni di fragilità dell’imputata, che dopo la conferma della condanna è stata trasferita nel carcere della Dozza, mentre prima si trovava in una comunità psichiatrica ai domiciliari, e sul fatto che non fosse mai stata raccolta la testimonianza della figlia maggiore, minorenne, della coppia, che col fratellino avrebbe assistito alla mattanza.

"Siamo soddisfatti dal punto di vista giuridico, dato che il nostro impianto è stato accolto in tutti i gradi di giudizio – così l’avvocato Saverio Chesi, per i parenti della vittima –. Resta però l’amarezza per questo contesto familiare distrutto, con i figlioletti rimasti di fatto senza genitori e dati in affido l’uno a una parente e l’altra a una famiglia esterna".

Ben Sabeur aveva accoltellato il marito, imprenditore, tre anni fa, davanti ai due figlioletti; l’uomo, gravissimo, rimase in ospedale 194 giorni e morì il 2 dicembre successivo. In entrambi i gradi di giudizio affrontati dalla donna, le furono riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti. Devincenzi venne accoltellato nel bagno di casa al termine di una lite e chiamò aiuto, venendo soccorso da due vicini cui aprì la porta la figlia allora tredicenne. Questi disarmarono la donna che però prese poi un altro coltello e cercò di avventarsi di nuovo sul marito a terra. In primo grado si era molto dibattuto sulle condizioni psichiche della donna e sulla sua capacità di intendere e volere al momento dei fatti. Capacità che venne riconosciuta dai giudici: l’Assise sposò infatti la tesi dello psichiatra Renato Ariatti sostenendo come la personalità istrionica della donna "non era un vero e proprio disturbo clinicamente riconoscibile".

Federica Orlandi