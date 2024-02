Uccise il marito malato, anziana prosciolta

Prosciolta in quanto non imputabile. Si è chiuso così il processo davanti alla Corte presieduta dal giudice, Pier Luigi Di Bari, a carico di Carla Grazia, la settantasettenne che il 3 febbraio dello scorso anno uccise a coltellate il marito 78enne Renzo Marchesi, nella zona industriale di San Giovanni in Persiceto. Lì, in via Sabin, sui sedili posteriori della loro auto, la donna sferrò i fendenti fatali al marito (tredici in tutto di cui quello mortale, come ricostruito dal medico legale Filippo Pirani in aula, al polso destro, che recise l’arteria), da tempo gravemente malato di Parkinson, con un coltello comprato poche ore prima al supermercato e poi rivolse l’arma verso di sé, non riuscendo però a togliersi la vita.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la scelta di Carla fu il capitolo finale di una storia di esasperazione e sofferenza dovuta alla malattia del marito. La donna, sia a bordo dell’auto che nell’appartamento dove viveva con Renzo, aveva lasciato diversi bigliettini in cui ammetteva di non farcela più, logorata dalle condizioni della vittima che, pochi giorni prima dell’omicidio, era stato dimesso dopo un ricovero in ospedale in condizioni sempre peggiori. Non solo, a turbare l’animo della settantasettenne era arrivata anche l’improvvisa morte del fratello, che viveva nel suo stesso condominio e con cui condivideva la gestione del marito malato.

Nei bigliettini ritrovati dai militari dell’Arma dopo il tragico gesto, Carla scriveva parole di scuse anche al figlio e alla nuora: "Scusa, ma non ce la faccio più. Perdonami. Vi voglio bene. Se non trovi il mio cellulare, chiedilo alla donna delle pulizie". È stato proprio il figlio che, dopo una chiamata delirante della madre la sera dell’omicidio, ha allertato i soccorsi facendo sì che la madre venisse salvata dagli operatori sanitari del 118 giunti sul posto. Carla, dopo un periodo di ricovero all’ospedale Sant’Orsola a causa delle ferite autoinflitte, fu poi trasferita ad affrontare i domiciliari in una struttura sanitaria protetta, misura disposta dal gip dopo la convalida dell’arresto su richiesta anche della pm titolare del fascicolo, Francesca Rago. Il tentativo di suicidio della donna, infatti, rendeva necessario che fosse sorvegliata e assistita costantemente. Ieri la Corte d’Assise ha accolto la richiesta formulata, all’esito di una perizia psichiatrica disposta nel dibattimento, dalla Procura sulla non imputabilità della donna. Per i professionisti (la psichiatra Michela Casoria, consulente della Procura e il professor Renato Ariatti, per la difesa) la donna quel giorno aveva perso il contatto con la realtà e, al momento del delitto, non era in grado di comprendere ciò che faceva con lucidità. "Sono soddisfatta – le parole dell’avvocata Monica Varricchio, che assiste l’imputata – di come si è svolto il processo. Ritengo che giustizia sia stata fatta per come per quanto emerso dagli accertamenti, tutti concordanti sul totale vizio di mente". Chiara Caravelli