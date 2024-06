Uccise il pusher sul pianerottolo. Checchi condannato a 12 anni

Uccise il pusher sul pianerottolo di casa, ora è stato condannato a dieci anni e otto mesi per omicidio volontario (in abbreviato e con il riconoscimento delle attenuanti generiche) e ad altri due anni e due mesi per detenzione di stupefacenti (lieve entità) e detenzione abusiva di armi, cioè un taser che i poliziotti gli trovarono in casa durante il sequestro. Dovrà pagare anche una multa di tremila euro. Domenico Checchi, bolognese di 32 anni, la notte tra il 24 e il 25 maggio dell’anno scorso uccise sul pianerottolo davanti al suo appartamento al settimo piano del condominio di via del Borgo di San Pietro 136 il pusher Marouane Bechir, 42. Ieri il giudice dell’udienza preliminare Alberto Ziroldi lo ha condannato; motivazioni attese in 90 giorni. La Procura (pm Anna Cecilia Maria Sessa) aveva chiesto 16 anni, senza attenuanti, e due anni e cinque mesi per droga e taser.

Condannata con Checchi pure la sua ragazza, a casa con lui al momento dell’omicidio, accusata di detenzione di stupefacente (sempre di lieve entità): un anno e otto mesi e 2.400 euro di multa, per lei. Il difensore di Checchi, l’avvocato Alessandro Cristofori, annuncia che con tutta probabilità presenterà appello: "Valuteremo le motivazioni, ma noi continuiamo a ritenere che quella del mio assistito sia stata una legittima difesa o al più un eccesso colposo della stessa. Troviamo però apprezzabile il riconoscimento delle attenuanti generiche da parte del gup, nonostante il parere del pm, che ne aveva chiesto l’esclusione".

Anche a questa udienza, Checchi era presente in aula, accompagnato dalla mamma. Il ragazzo, di famiglia benestante, laureato in Agraria e all’epoca dei fatti agronomo, dopo il fatto finì ai domiciliari, dato che il giudice per le indagini preliminari riconobbe la presenza di alcuni "aspetti critici" nella dinamica dell’omicidio tali da non escludere del tutto una legittima difesa.

Tutto accadde attorno all’una di notte. Ad allertare i soccorsi furono i condomini del palazzo di via del Borgo di San Pietro, allarmati dalle urla che provenivano dal pianerottolo davanti all’appartamento di Checchi. Non per la prima volta, raccontarono poi. Il custode del palazzo, tra i primi a intervenire, assisté a parte dell’orrore: l’ascensore che aveva chiamato per salire all’appartamento di Checchi, che risultava occupato, quando gli si aprì davanti rivelò ospitare Bechir agonizzante, trascinato dentro da un’amica che era con lui in un estremo tentativo di portarlo in salvo. All’arrivo degli agenti della Squadra Mobile, l’uomo era però già morto, trafitto a petto e viso da un tirapugni con lama. Bechir era noto nel mondo dello spaccio locale e aveva trascorso vari periodi alla Dozza.

Checchi raccontò di essersi difeso dopo che il 42enne si era presentato a casa sua armato di coltello con l’intento di rubargli dei soldi e che da questa aggressione era nata la colluttazione sfociata nel sangue. Al processo non si sono costituite parti civili.