Uccise il rivale in amore. Non ci fu premeditazione

Andriy Borysyak, l’ucraino di 38 anni accusato dell’omicidio del connazionale Roman Matvieiev, 40, ammazzato a colpi di chiave inglese a giugno scorso nel suo appartamento di via Ferrarese 125, affronterà il processo con rito abbreviato. Il pm titolare dell’indagine, Michele Martorelli, ha infatti chiesto per l’indagato il giudizio immediato e la data dell’udienza di fronte alla Corte d’assise era stata già fissata per il prossimo aprile; siccome però non è stata contestata alcuna aggravante all’omicidio attribuito all’uomo: benché si fosse presentato a casa della sua vittima con l’arma del delitto in mano, non gli è contestata la premeditazione. Reagì, secondo il pm, per una "provocazione": la vittima infatti si era vantata con lui della conquista di sua moglie, con cui aveva una relazione adulterina che Borysyak aveva scoperto. Perciò, l’avvocata dell’imputato, Elena dall’Aglio, ha presentato richiesta di rito abbreviato (possibile per l’omicidio non aggravato) che prevede lo sconto di un terzo della pena; la nuova data del processo è da fissare. Parte civile, con l’avvocato Luca Romagnoli, sarà la madre della vittima.

I fatti. Tutto risale al 14 giugno dell’anno scorso. Una "scena da film thriller" la descrissero i testimoni. L’allarme al 118 fu lanciato attorno alle 21.30 dalla madre della vittima, e proprietaria dell’appartamento di via Ferrarese 125 in cui il quarantenne viveva: il figlio era stato poco prima ritrovato agonizzante, riverso a faccia in giù in una pozza di sangue che era schizzato anche tutt’attorno, dal coinquilino, un connazionale che Roman ospitava nella cantina del condominio. Nessun segno di effrazione, il resto dell’appartamento era in ordine. Ben presto, i tabulati estratti dal telefono della vittima e le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza del condominio hanno permesso ai poliziotti della Squadra mobile di scoprire la verità: Roman e il suo assassino si erano dati appuntamento il giorno dell’aggressione. Roman aveva appunto una storia clandestina con la moglie di Andriy, storia che quest’ultimo aveva scoperto e che Matvieiev gli aveva confermato, anche tramite messaggi in cui lo scherniva per questo.

Così, i due rivali avevano deciso di incontrarsi per un chiarimento, ma Borysyak a quell’appuntamento a casa della vittima si era presentato con in mano una chiave inglese di 50 centimetri. Le telecamere lo ripresero mentre entrava nel condominio con l’attrezzo in mano e poi mentre ne usciva, neppure due minuti e mezzo dopo, sporco di sangue e col fiatone. I vicini raccontarono poi agli inquirenti che le grida e i lamenti della vittima non avevano destato la loro preoccupazione, dato che già in passato era capitato che il quarantenne litigasse con gli altri condomini per schiamazzi e rumori o voci alterate provenienti dal suo appartamento al primo piano. Matvieiev non morì immediatamente: ricoverato e operato d’urgenza all’ospedale Maggiore con ferite profonde alla pancia e al cranio, l’ex muratore spirò la mattina successiva.

Il 38enne che lo ha ucciso, dipendente di un autolavaggio e incensurato, venne rintracciato e arrestato la sera stessa dalla polizia, mentre era seduto al buio nella sua auto parcheggiata al Pilastro. Confessò tutto. Da allora è in carcere.

Federica Orlandi