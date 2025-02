Uccise Kristina: sconterà 30 anni . L’ex fidanzato portato in carcere

Femminicidio di Kristina Gallo, la sentenza della Cassazione: rigettato il ricorso presentato da Giuseppe Cappello. Condannato a 30 anni nei primi due gradi di giudizio, si trovava ai domiciliari ma da ieri sera è stato portato in carcere, alla Dozza. Kristina Gallo è stata trovata morta dal fratello nella sua casa di Bologna il 26 marzo del 2019. Aveva 26 anni. La giovane aveva una relazione con il 46enne. Era stata trovata in casa, nuda e con le gambe sotto il letto, dal fratello. Inizialmente la sua morte era stata ritenuta naturale e la Procura aveva chiesto l’archiviazione. Il caso poi era stato riaperto con l’ipotesi di omicidio aggravato dallo stalking dopo l’autopsia (richiesta dalla famiglia), da cui era emerso che poteva essere stata strangolata.

L’iter giudiziario. Cappello è stato condannato per l’omicidio in primo e secondo grado. Dal dicembre 2022 si trovava ai domiciliari con il braccialetto elettronico. Tramite il suo legale Gabriele Bordoni, aveva presentato ricorso in Cassazione. Nelle conclusioni, la sostituta procuratore generale della Cassazione Olga Mignolo aveva chiesto il rigetto del ricorso della difesa, sottolineando come la sentenza impugnata non aveva alcuna contraddittorietà né manifesta illogicità: i giudici, evidenziava la requisitoria, hanno valutato ogni singolo indizio, dalla posizione del corpo della vittima alle tracce di Dna dell’imputato sotto un’unghia di Kristina compatibili con la posizione dei graffi addosso a Cappello, al posizionamento delle celle agganciate dal suo cellulare. È stato poi considerato il contesto fattuale, evidenziando l’indole violenta dell’uomo e la forte conflittualità della relazione con la vittima. Cappello aveva anche creato un un falso profilo social per controllare le relazioni della ragazza. L’imputato era difeso appunto dall’avvocato Gabriele Bordoni, mentre parti civili per i familiari della vittima erano gli avvocati Cesarina Mitaritonna e Francesco Cardile, e per l’associazione ‘La Caramella Buona’ l’avvocata Barbara Iannuccelli.

"Questa sentenza è uno scandalo per la giustizia, l’ennesimo, mi hanno condannato a 30 anni sulla base di un ‘si presume che...", ha detto Cappello ieri subito dopo la condanna definitiva. "Già la sentenza di primo grado è stato un abbaglio clamoroso, poi se si mettono a confronto le tre sentenze ognuna dice una cosa diversa. Mi hanno privato della libertà da quattro anni e ora dovrò andare in galera. È scandaloso", ha aggiunto Cappello, che si è sempre dichiarato innocente in merito all’omicidio.