"Uccise moglie e suocera". Il medico Giampaolo Amato presenta ricorso in Appello

Depositato il ricorso in Appello per Giampaolo Amato, l’oculista e medico della Virtus basket di 65 anni condannato all’ergastolo a metà ottobre con l’accusa di avere ucciso nel 2021 la suocera Giulia Tateo, 87 anni, e 22 giorni dopo, la moglie Isabella Linsalata, ginecologa. Secondo i giudici – queste erano state le motivazioni della sentenza di primo grado - Amato agì non solo per il desiderio di vivere liberamente la relazione con l’amante più giovane e di ereditare il denaro delle sue vittime, quindi, ma per un insieme di pressioni ben più complesso, in base a una spinta più profonda.

"Anche questa Corte ha trovato difficile accettare che nella persona di Giampaolo Amato, come conosciuta da figli, amici e colleghi di lavoro e come presentatosi nel dibattimento, si nascondesse un freddo e spietato assassino. Tuttavia tale constatazione è suffragata non solo dalle inconfutabili prove assunte nel processo, ma anche dalla sua personalità", si legge in un passaggio delle 283 pagine della sentenza della Corte di Assise di Bologna, presieduta da Pierluigi Di Bari: qui si fa riferimento anche a un "lato oscuro" dell’imputato, descritto come un "manipolatore dei fatti". Le due donne morirono, secondo la Procura e i giudici di primo grado, con un mix di Sevoflurano, un anestetico, e Midazolam, una benzodiazepina.

Ora, i difensori di Amato, gli avvocati Valerio Spigarelli, ex presidente dell’Unione Camere penali, e Franco Coppi, già difensore di imputati eccellenti come Giulio Andreotti e Silvio Berlusconi, hanno depositato il ricorso in Appello contro la sentenza di ergastolo. I due legali, entrambi del foro di Roma, sono stati nominati il mese scorso in sostituzione di Gianluigi Lebro e Cesarina Mitaritonna, che hanno difeso Amato nel processo di primo grado.

"Siamo assolutamente certi dell’innocenza del nostro assistito", aveva detto al Carlino Valerio Spigarelli quando sono uscite le motivazioni della sentenza di primo grado, assicurando quelle motivazioni sono state da loro "analizzate parola per parola".

Giampaolo Amato, che è in carcere dall’aprile 2023, si è sempre dichiarato innocente.