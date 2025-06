Ucciso alla Barca a 19 anni. La fidanzata davanti al gip. Audizione interrotta a metà

Omicidio alla Barca, si è svolto solo in parte l’incidente probatorio della fidanzatina della vittima, Eddine Bader Essefi, ucciso a 19 anni, ieri, davanti al giudice Domenico Truppa, pm Andrea De Feis. È scoppiata infatti una bagarre in aula, con gli avvocati della difesa che si hanno sollevato la questione riguardo alcuni verbali di sommarie informazioni, dato che non ne erano a conoscenza. La ragazzina, minorenne, testimone dei fatti di quella sera, è stata sentita in forma protetta, posta dietro un paravento.

Era la sera del 25 aprile quando al Treno, quartiere Barca, è scoppiata una lite tra la vittima e due ragazzi più grandi, Badreddine Krimi, 31 anni, tunisino, e Charlie Sarcinelli, 29 anni, bolognese, ora imputati di omicidio preterintenzionale aggravato da futili motivi. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, i due hanno ridotto il ragazzo in fin di vita per un nulla. Una lite senza senso, partita da una ‘spallata’ e una frase di troppo, continuata con la violenza esplosa in mezzo alla strada e finita con un inseguimento che ha portato al tragico epilogo, su quel marciapiede di via Colombi dove Bader è stato trovato agonizzante. Presente in aula ieri uno dei due imputati, Badreddine Krimi. In uno dei verbali, la ragazzina aveva parlato dell’inseguimento di Sarcinelli che cercava di raggiungere Bader. Su questo punto, in aula si sono messi a discutere e si sono fermati – gli imputati sono difesi dagli avvocati Luciano Bertoluzza e Roberto d’Errico, ieri sostituito dall’avvocato Elisabetta d’Errico –, sottolineando appunto che si stava parlando di atti che non erano a conoscenza della difesa. C’è stato quindi il rinvio al 20 giugno. È stato faticoso, ieri, per la ragazzina, che anche di recente è stata minacciata nel quartiere dalla compagna di uno degli imputati (episodio che lei ha denunciato ai carabinieri): "Ti faccio fare la fine del tuo ragazzo", la minaccia alla minorenne.

"È stata bravissima e solida – dice l’avvocato Gian Andrea Ronchi, che la assiste –, sta resistendo bene in una situazione non proprio tranquillissima, non è semplice affrontare un processo simile a quest’età". Secondo quanto dichiarato dalla fidanzata di Bader ai carabinieri, la lite è iniziata davanti a un locale etnico sotto il portico del Treno, con calci e pugni. Poi è proseguita in mezzo alla strada, con l’italiano che avrebbe afferrato la testa di Bader, sbattendosela con violenza sulla ginocchia. A quel punto, il 19enne sarebbe riuscito a divincolarsi e si è messo a correre, scappando verso via Buozzi. Ma Sarcinelli gli avrebbe urlato dietro: ’Ti ammazzo’ e si sarebbe messo a inseguirlo con il motorino.

La fidanzata da quel momento ha perso di vista Bader: si è messa a girare per il quartiere alla ricerca del suo ragazzo e quando è arrivata in via Colombi lo ha trovato agonizzante, a terra: "Bader era là, sul marciapiede, steso su un fianco, gli era stata tolta la maglietta – aveva riferito la ragazzina – . C’era sangue attorno. Io sono caduta in ginocchio accanto a lui. Il ragazzo tunisino era seduto per terra, gli tirava acqua in faccia, gli ripeteva: ’Alzati’. Quando mi ha visto, mi ha chiesto di non dire nulla: ’Ti prego, sono un papà, ho una famiglia’. Poi il tunisino ha chiamato i soccorsi, riferendo di un ragazzo ubriaco". La corsa al Maggiore non servirà a salvare la vita di Bader: alle 23.35, il medico ha comunicato il decesso del ragazzo in ospedale.

Bader era arrivato in Italia quattro anni fa e viveva in una comunità. Lavorava come aiuto cuoco al Manicarettibo di via Saragozza, mandava i soldi alla famiglia in Tunisia. Era molto benvoluto dai colleghi e dagli amici.