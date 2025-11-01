Ucciso e rapinato in casa. Condannato a 27 anni il secondo imputato

"Io e i miei genitori non abbiamo mai cercato vendetta. Volevamo solo che venisse fuori la verità per mio fratello Alessandro: è stato un iter lungo e tanto doloroso. Abbiamo fatto un primo passo, ma oggi ripartiamo forti. Ci è mancata l’aria, come è mancata a mio fratello". Sono state queste le poche parole strozzate dalle lacrime pronunciate da Simona Gozzoli, sorella di Alessandro, il 41enne di Bazzano trovato morto con mani e piedi legati all’interno del suo appartamento di Casinalbo, nel territorio di Formigine, il 10 marzo di due anni fa.

Ieri, in Corte D’Assise a Modena, è arrivata la condanna a 27 anni di carcere anche per il secondo imputato per omicidio volontario e presente in aula: Marcelino Caldarariu, 24 anni. La pena inflitta è la medesima chiesta dalla pubblica accusa, rappresentata dalla pm Francesca Graziano. Il complice, di un anno più grande, era già stato condannato con rito abbreviato a diciotto anni, partendo sempre da una pena di 27 anni. La vittima fu trovata nel letto, con mani e piedi legati: morì per asfissia meccanica acuta per un’azione così violenta che gli provocò la rottura della trachea. Secondo la pubblica accusa i due giovani romeni, arrestati successivamente all’estero, uccisero Alessandro a scopo di rapina. Dopo il delitto fuggirono a bordo dell’auto della vittima, depredandola di tutti i suoi averi: dai pc alle carte di credito. Ieri il giudice ha riconosciuto equivalenti alle aggravanti le attenuanti generiche.

"Chi era Alessandro? Si fidava delle persone, dava amicizia a tutti. Era sempre sorridente, solare – ha spiegato commossa la sorella –. Lavorava ore e ore: ha dato tantissimo anche al suo lavoro e studiava per diventare consulente. Era una persona da ammirare, ma che aveva delle fragilità: come abbiamo tutti. Si è fidato delle persone sbagliate. Ci tengo solo a dire che voglio ringraziare i giornalisti per il massimo rispetto dimostrato nei confronti del dolore mio e dei miei genitori. E ringrazio i carabinieri e l’avvocato Rita Nannetti che ha lavorato in modo ineccepibile così come l’avvocato Cosimo Zaccaria che oggi mi ha sostenuta. Credo che giustizia ci sia stata. I miei genitori in queste settimane non sono stati bene e credo che questa sentenza donerà loro forza".

Per quanto riguarda il risarcimento del danno, la corte ha condannato l’imputato al pagamento delle provvisionali nei confronti dei genitori e della sorella di Alessandro per complessivi 570mila euro, oltre ad interessi legali e alle ulteriori spese. Il risarcimento sarà da definire in separata sede civile.

L’imputato si era sempre dichiarato estraneo all’accusa di omicidio volontario, sostenendo come, quella notte, si fosse trattato di un incidente avvenuto nel corso di un rapporto sessuale consenziente.

"Le sentenze si rispettano: questo è un principio imprescindibile – afferma l’avvocato dell’imputato, Maria Larossa – Non è però quello che ci aspettavamo: fatico a comprendere le motivazioni che hanno portato a ritenere quello che è accaduto quella sera un omicidio volontario, ma aspettiamo di leggere le motivazioni; a mio avviso ci sono molti buchi e vediamo se le motivazioni le coprono. Ricordiamoci che una sentenza di condanna deve essere oltre ogni ragionevole dubbio e indubbiamente faremo appello".

Valentina Reggiani