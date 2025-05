Ucciso in casa a Bologna, l’autopsia su Marra: 4 colpi alla testa e tante ferite

Bologna, 30 maggio 2025 – Una donna "disperata”. Lorenza Scarpante non si dà pace. Per il marito Giuseppe Marra, vittima di una morte brutale. E per il futuro dei figli, che adesso sono soli. La donna, che da due giorni è alla Dozza, in stato di fermo, accusata di omicidio volontario aggravato, ieri mattina ha parlato per un’ora con il suo avvocato, Chiara Rizzo, in vista dell’udienza di convalida, che si terrà questa mattina in carcere. Durante la quale, probabilmente, si avvarrà della facoltà di non rispondere.

I carabinieri durante la perquisizione ieri nel negozio Baked che la coppia gestiva. Nei riquadri Giuseppe Marra e Lorenza Scarpanti

“La mia assistita è innocente – è convinta l’avvocato Rizzo –. Io le credo, non ha ucciso lei il marito. Su questo non ho dubbi”. E sul fondamento dell’accusa, quella ricostruzione lacunosa che per gli inquirenti cela la reale dinamica dei fatti, la legale restituisce un’altra verità: “La mia assistita non ha avuto dei vuoti di memoria. Lei era sconvolta quando è stata ascoltata. Continuava a ripetere ‘Basta, vi prego, non ce la faccio’. Diceva di stare male. Ed è comprensibile, dopo quanto ha vissuto”.

Scarpante alla pm e ai carabinieri ha riferito di una serata passata a consumare sostanze con il marito. Poi ha detto di essere andata a dormire intorno alla mezzanotte e non aver avvertito rumori. Solo la mattina, appena sveglia, aveva poi trovato il marito “già in quelle condizioni”.

“Anche sul consumo di droghe – contesta la legale dell’indagata – lei dice di non essere tossicodipendente e quella sera avevano assunto solo prodotti light in libera vendita. È sconvolta, dice che non può vivere senza suo marito ed è in pensiero per i loro due figli. Devo ancora leggere le carte e davanti al giudice decideremo se parlare o avvalerci della facoltà di non rispondere”.

Intanto ieri è stata una giornata importante anche sul fronte delle indagini. Il corpo di Marra è infatti stato sottoposto all’autopsia, durata dalle 14 fino alle 20,30. Assieme al medico legale incaricato dalla pm Manuela Cavallo, Filippo Pirani, per la difesa era presente la tossicologa Elia Del Borrello.

Sul corpo di Marra sono stati riscontrati vistosi traumi ed ecchimosi, soprattutto alla testa e al volto, oltre a un’importante emorragia.

Già in sede di ricognizione cadaverica effettuata nella mattina di martedì nell’appartamento di via Zanolini erano emerse una grossa ferita sulla fronte e altre tre ferite sulla parte posteriore della testa. Adesso si attende l’esito degli accertamenti tossicologici, per stabilire in che condizione fosse Marra al momento della morte. La moglie avrebbe riferito anche che lui era solito cadere.

L’ipotesi degli inquirenti è che l’uomo sia appunto caduto a causa di un malore legato alle droghe e poi la donna gli abbia sbattuto più volte la testa contro il muro.

I carabinieri ieri hanno anche effettuato una perquisizione nel negozio della coppia in via Indipendenza, Baked.

Sono stati sequestrati prodotti, che dovranno essere analizzati, per verificare se effettivamente si tratti di sostanze a basso contenuto di Thc.

L’indagata avrebbe infatti detto di aver consumato “caramelle allucinogene” portate a casa dal negozio dal marito.