Ucciso in strada a Bologna, il quartiere si ferma per Bader nel giorno del compleanno / Video

Bologna, 30 settembre 2025 - “Avrò cura del tuo ricordo, il mio riparo se crolla il mondo. Quando gira tutto e non afferro niente e un posto non c’è, io ti sento da qualche parte ma ti perdo continuamente. Ma tu me l’hai promesso che ci sarà un ritorno. Dove sei? Dove sei? Tu ci sarai per sempre, oltre le nuvole. Se parlo al cielo io parlo con te che mi capivi sempre. Perché eravamo noi. Tutto è sbagliato lontano da te”.

È con questa canzone di Federica Carta che la fidanzata ha voluto salutare Bader, pestato a sangue in strada e ucciso la sera del 25 aprile: oggi lui avrebbe compiuto 20 anni e il quartiere ha voluto rendergli omaggio con una piccola festa nel punto in cui è stato trovato agonizzante, in via Colombi (quartiere Barca, Bologna), proprio dietro la chiesa.

In lacrime i suoi compagni, davanti a un grande arco di palloncini bianchi, celesti, azzurri, allestito per l’occasione proprio davanti alla bacheca dove ci sono le foto di Bader. Spicca il numero 20, ‘scritto’ con dei grandi palloncini dorati. Sul tavolino una torta, sopra il nome del ragazzo, e naturalmente, le candeline. In sottofondo musica araba e italiana, la playlist con le sue canzoni preferite. Piangono tutti. “Non è giusto, se n’è andato troppo presto”, dicono i ragazzi. E, durante questa festa in occasione di un compleanno che non ci sarà mai, trovano anche la forza di cantare ‘Tanti auguri’, nonostante le lacrime, come se Bader fosse ancora lì, proprio lì, in mezzo a loro.

Il compleanno simbolico di Bader, ucciso in strada il 25 aprile scorso: oggi avrebbe compiuto 20 anni. La fidanzata e gli amici gli hanno reso omaggio con una festa nel quartiere (Fotoschicchi)

Le parole

“Mi dispiace tantissimo. Avrei voluto passare con lui il suo 20esimo compleanno. Anzi. Avrei voluto passare con lui tutta la vita. Ma questo, tutto questo, mi è stato portato via per sempre – lo ricorda la fidanzata –. Sono sicura che in un’altra vita ci rincontreremo. Non ho parole per descrivere quello che sto provando. Mi sento vuota. Non ho mai smesso di pensarlo, ogni giorno vengo qui, dove lo trovai quella sera steso a terra (in via Colombi, ndr), lo ricordo in ogni istante”.

La videochiamata

La fidanzata ha mostrato alla mamma di Bader, che si trova in Tunisia, con una videochiamata, la festa di compleanno organizzata nel quartiere in suo omaggio, le ha fatto vedere i volti degli amici. “Si è commossa molto – racconta la fidanzata di Bader -, non si aspettava una cosa del genere.

Chi era

Di origine tunisina, Bader Essefi lavorava come aiuto cuoco da Manicarettibo, in via Saragozza. Era molto stimato dagli amici e dai colleghi, che dopo l’omicidio l’hanno pianto a lungo. Bader era arrivato in Italia quattro anni fa come minore non accompagnato e viveva in una comunità.

L’omicidio

Quella di Bader è stata una morte senza senso. Prima, la lite partita da una ‘spallata’ e una frase di troppo, continuata con la violenza esplosa in mezzo alla strada e finita poi con un inseguimento che ha portato al tragico epilogo, su quel marciapiede di via Colombi dove Bader è stato trovato a terra dalla fidanzata, agonizzante.

Le indagini ancora in corso

Per quella terribile aggressione, sono stati arrestati due uomini. Nell'interrogatorio di garanzia davanti al gip di Bologna Domenico Truppa, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere il 30enne tunisino Badreddine Krimi e suo cognato, il 29enne bolognese Charlie Sarcinelli. Entrambi sono indagati per omicidio preterintenzionale, aggravato dai futili motivi, per la morte del 19enne in zona Barca a Bologna, e ora sono sottoposti alla misura cautelare della custodia in carcere, disposta da Truppa su richiesta del pm Andrea De Feis. Le indagini dei carabinieri sono ancora in corso.

Il quartiere non dimentica

E per le strade della Barca continuano a spuntare scritte, dal Treno alle vie intorno: ‘Bader ti amo’, ‘Manchi fratellone mio’, ‘Bader vive’. Ad agosto, per lui in via Colombi è spuntata una bacheca, voluto dalla fidanzata, dagli amici e dagli educatori del quartiere: raccoglie le foto con i momenti felici di questo ragazzo, morto una sera di aprile senza una ragione.