Ucid premia l’Emilia Sostenibile: "Un bene al servizio della comunità"

di Giovanni Di Caprio

BOLOGNA

Un centro di lavoro sostenibile della multinazionale con sede nel Modenese, Voilap Spa, e un impianto per il riutilizzo di beni recuperabili della cooperativa La Piccola Carovana di Crevalcore (Bologna). Sono questi i progetti sostenibili, celebrati ieri mattina nell’aula magna di Confindustria Emilia Centro, per la seconda edizione del premio ’Emilia Sostenibile’. Il contest d’impresa è organizzato da Ucid (Unione cristiana imprenditori dirigenti) Bologna insieme a Confindustria Emilia Area Centro, Confcooperative Terre d’Emilia e Bologna Business School, con Next Economia. Ben 31 le candidature analizzate tra Bologna, Modena e Reggio Emilia. "Da sempre crediamo nell’impresa come bene per la comunità e non dell’individuo. Lavorare insieme significa rendere concreti i valori del nostro territorio", ha dichiarato Filippo Sassoli de’ Bianchi, presidente Ucid Bologna. La competizione è sostenuta da Coprob Italia Zuccheri, Emil Banca e Fondazione Marchesini Act. A fine mattinata la consegna dei premi, realizzati con materiali ecosostenibili dall’art designer Donatella Schillirò e Ambra D’Atri, fondatrice di Mad servizi culturali. A consegnare le targhe Gian Luca Galletti, presidente nazionale Ucid. "La sostenibilità non è più una priorità come lo era fino a tre o quattro anni fa, questo ci preoccupa. Nell’incertezza è questo tema che ci da resilienza", ha detto.

La prima ‘attività sostenibile’ a ricevere la targa è Voilàp, vincitrice per l’innovazione di prodotto con il centro di lavoro sostenibile elumatec SBZ 145. A ritirare il premio Luca Calanca e Ilenia Capone, rispettivamente procurement director e project manager e purchasing. "Questo prodotto è il risultato della nostra ambizione strategica", sottolineano. Vincitore della categoria ‘sostenibilità di processo’ è la coop La Piccola Carovana. "La sfida sarà avere una sostenibilità del riutilizzo e insegnarla ai nostri ragazzi", racconta la presidente Clara Preti. Una targa anche alle otto menzioni speciali disposte dal comitato scientifico presieduto dall’economista Stefano Zamagni: Cadicagroup (Modena), Granarolo (Bologna), Reinova (Modena), Prologis (Bologna), Bio5 (Bologna), Pelliconi (Bologna), Palazzo di Varignana (Bologna) e Piquadro (Bologna). "Sono rimasto colpito dalla vivacità, serietà e creatività delle proposte – dice il prof -. L’Emilia in questo senso è una terra fortunata. Dobbiamo far conoscere il bene che si fa". Prima delle premiazioni, si sono sedute al tavolo – coordinato da Valerio Baroncini, vicedirettore de Il Resto del Carlino – le realtà promotrici. "Le coop emiliane hanno da sempre un modo di fare impresa sostenibile. Oggi questo argomento è una sfida comune e il confronto con altri modelli è fondamentale", ha chiuso Daniele Ravaglia, vicepresidente di Confcoop Terre d’Emilia.