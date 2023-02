Ucraina, appello di Zuppi alla pace "Non c’è posto per le armi nucleari"

È passato quasi un anno dallo scoppio della guerra in Ucraina, scatenata dall’invasione russa il 24 febbraio del 2022. Un anno in cui "le ali" della pace non hanno mai spiccato il volo, mentre a essere alimentato è stato soltanto "il tragico fuoco della violenza". "Bisogna parlare del disarmo, ricordando questa tragedia a ormai un anno dal suo inizio. Noi non dimentichiamo che c’è un responsabile, che ci sono una vittima e un occupante. Non vogliamo tornare indietro o fare finta che sia tutto uguale: c’è consapevolezza".

A parlare è il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Cei, durante l’incontro ‘Le armi nucleari e l’Italia. Che fare?’ che ha coinvolto associazioni e organizzazioni firmatarie dell’appello ‘Per una Repubblica libera dalla guerra e dalle armi nucleari’. Sul tema, il cardinale ha sottolineato come lo stesso "Papa Francesco condannò moralmente non solo l’uso ma anche il mero possesso delle armi nucleari. Non c’è posto per le armi di distruzione di massa: questa è la convinzione della Santa sede. Diciamo no al falso senso di sicurezza e all’equilibrio del terrore, che ostacola ogni vero dialogo tra popoli". Non solo.

Zuppi ha poi ribadito come "soltanto tanti artigiani di pace, tutti insieme, potranno costruire gli architetti e l’architettura della pace. Tutti noi, insieme, dobbiamo decidere la pace, non facendo ad altri quello che non vorremmo fosse fatto a noi". Tante, poi, le proposte di nuove manifestazioni anti-guerra e appelli ai parlamentari che si sono susseguite da parte delle organizzazioni durante l’incontro tenutosi in Curia.

"Se c’è una logica di legittima difesa, contemporaneamente serve uno sforzo per avviare spazi di pace – conclude il cardinale –. Ci sono altri modi di far cessare un conflitto. E le realtà sovranazionali, che abbiamo anche umiliato, come le Nazioni Unite, sono un luogo utile in questo senso".

g. d. c.