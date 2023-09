Ucraina e conflitti: si apre la stagione Tpo

È una riapertura di anno "accademico" in stile cento per cento Tpo quella che si può esplorare al centro sociale di via Casarini già da questa sera. Si apre con Ucraina: voci dal campo alle 19 la serie di incontri In conflitto, guerre, lingua, migrazioni per mettere a fuoco, conoscere e problematizzare le diverse forme di conflitto che attraversano il nostro tempo, cercando di indagarne i chiaroscuri e individuare delle traiettorie di cambiamento. "Sono passati più di 500 giorni dall’invasione russa su larga scala dell’Ucraina – scrivono gli attivisti – e ad oggi non si vede nessuna prospettiva per la fine della guerra. Cosa significa vivere sotto i bombardamenti? Come cambia la tua vita? I tuoi interessi? Che forma prendono le prospettive future?". A indagare queste questioni ci saranno attiviste femministe ucraine che tra fuga dal paese, ritorno e diritto a rimanere, praticano la resistenza all’invasione e una delegazione di attivisti e attiviste italiane di ritorno da un viaggio in Ucraina. Il 21 settembre sotto la lente d’indagine ci sarà l’Africa Subsahariana con la questione del Sahel, perimetro di guerra sempre più vicino. Se Francesco Strazzari, Laura Berlingozzi e Luca Rainieri affronteranno il tema, in seconda serata arriverà la cantautrice e produttrice italotunisina LNDFK, ovvero "la musica italiana di domani suonata oggi" come l’ha definita Rolling Stone: le atmosfere giocano sul chiaroscuro, i tempi rallentati sono alternati a ritmi più incessanti, i momenti lirici che mutano in astrattismi strumentali riflettono appieno la narrazione dicotomica, l’unione degli opposti, su cui si basa la trama di Kuni, concept album ispirato a Kitano Takeshi. Martedì 26 settembre alle 18 presentazione del secondo numero della rivista autoprodotta Tormenta a cura del collettivo Sottobosco, con talk con autori e live painting e alle 20 L’invasione degli Extraterroni. Un’autobiografia contro ogni confine (BeccoGiallo Editore) di Renald Hysi ed Elena Rapa che saranno presenti. Venerdì 29 settembre arriva Razzle Dazzle una produzione No Glucose che torna dopo cinque anni in formato festival con una bella scaletta di live da Evita Manji a Freddy Murphy da Gertie Adelaido a Luna Liasfino a Xiu Xiu. Infine il 13 e 14 ottobre entra nell’agenda anche uno spaccato di Robot Festival. b. c.