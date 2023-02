Tempo di bilancio in Regione, in commissione Cultura, per la legge a sostegno del popolo ucraino il cui impegno si è mosso lungo due direttive: evacuazione e distribuzione di beni di prima necessità lungo il confine ucraino con Romania e Polonia, accoglienza e sostegno psicologico dei profughi che sono riusciti ad arrivare lungo la via Emilia. Coinvolte associazioni laiche e religiose, Comuni e loro Unioni. La relazione è stata presentata dall’assessore alla Cooperazione internazionale, Barbara Lori. Gli interventi, svolti da associazioni ed enti locali, sono stati attuati con un finanziamento di 1.864.206 euro di cui 248.118 euro (50mila euro di fondi regionali afferenti alla legge regionale 122002 per rispondere alle necessità umanitarie) messi a bando con 8 progetti già realizzati; 599.340 euro stanziati con un secondo bando per il quale sono stati approvati altri 8 progetti da chiudere entro il 31 dicembre.