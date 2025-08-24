Ucraina, giorno dell’Indipendenza. Celebrazioni in piazza Lucio Dalla

La comunità ucraina celebrerà il 24esimo anno di indipendenza. Una conquista ottenuta il 24 agosto 1991 con lo scioglimento dell’Unione Sovietica. I festeggiamenti, dalle 11 alle 17 di oggi, in piazza Lucio Dalla, sono aperti a tutta la cittadinanza. Prevedono laboratori artistici di gioielli, la Motanka, bambola ucraina di stoffa, esibizioni musicali con strumenti tipici, mercatino di oggetti tradizionali e animazioni per i bambini. Per tutta la giornata, poi, saranno servite specialità culinarie. Lo slogan è: Semi di Indipendenza, fiori di libertà. L’omaggio ai partecipanti sarà una cartolina biodegradabile, prodotta in Ucraina, contenente semi di fiori e un messaggio di solidarietà. Ognuno potrà portarla a casa e ’piantarla’, trasformando un piccolo gesto in un atto di memoria e di speranza condivisa con chi oggi difende la propria indipendenza e identità.

L’iniziativa è promossa in contemporanea in altre città dal Network delle Associazioni Ucraine, con il patrocinio dell’Ambasciata Ucraina in Italia e dall’Ukrainian World Congress, storica organizzazione della diaspora Ucraina Mondiale. Il Giorno dell’Indipendenza rappresenta la conquista dell’autodeterminazione, la rinascita della speranza e la celebrazione dell’unità nazionale (a maggior ragione ora, con la guerra in corso). Grazie alle scelte fatte dal popolo nel 1991, nonostante la pesante eredità sovietica, l’Ucraina è diventata un Paese libero. Per informazioni contattatare l’associazione NarynaAps (Nadiya, 350.0643662) o Tino Ferrari (348.2635440).