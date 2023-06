Ufficio postale aperto per ferie Dopo i lavori parte il progetto Polis

L’ufficio postale di San Benedetto Val di Sambro ha riaperto i battenti, con nuovi servizi per il dialogo fra i cittadini e la pubblica amministrazione. Sono terminati infatti i lavori di ristrutturazione della sede di via Roma 2 finalizzati ad accogliere tutti i principali servizi della pubblica amministrazione grazie al progetto ’Polis – Casa dei Servizi Digitali’, l’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila comuni con meno di 15mila abitanti.

Con i lavori appena conclusi, l’ufficio postale ha cambiato il suo abituale layout con l’allestimento di due postazioni di cui uno sportello relazionale ribassato, utile per i servizi della pubblica amministrazione e uno tradizionale per le consuete operazioni transazionali con percorso tattile. "Le Poste rappresentano ancora un servizio di prossimità molto importante – dichiara il sindaco Alessandro Santoni – per questo è fondamentale garantire un livello di accessibilità che sia capace di garantire qualità. Ringrazio Poste Italiane per aver investito nell’ufficio del nostro comune e mi congratulo con loro per la qualità dell’intervento. Ringrazio anche i cittadini per aver sopportato i disagi dei mesi scorsi legati alla chiusura forzata. E ora che i lavori sono terminati, l’ufficio postale ha ripreso la propria attività a fianco del territorio e della comunità. Anche questo è un segno importante per un paese che vuole crescere, e che cresce". L’ufficio postale di San Benedetto Val di Sambro, fornito di Atm Postamat, è a disposizione dei cittadini con il consueto orario, dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45. Contestualmente, è già partito negli uffici postali individuati nel territorio bolognese, fra cui quello di San Benedetto, il progetto Polis, che punta a trasformare gli uffici postali nella casa dei servizi digitali, uno sportello unico che rende semplice e veloce l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione. Gli uffici postali di San Benedetto, Toscanella di Dozza e Porretta Terme sono i primi in provincia di Bologna nei quali ora i cittadini potranno fruire del servizio ’Atti di Volontaria Giurisdizione’ con la possibilità di presentare le istanze di ’Nomina Amministratore di Sostegno’ e ’Rendicontazione Stato Patrimoniale Assistito’, secondo quanto contenuto nella convenzione firmata fra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Ministero della Giustizia e Poste Italiane, quale soggetto attuatore.

"Siamo orgogliosi che nel nostro Ufficio Postale da oggi siano disponibili i nuovi servizi della Pubblica Amministrazione – dichiara Beatrice Bacchiocchi, responsabile Filiale Provinciale Bologna 2 –. Polis è un modello virtuoso di collaborazione tra istituzioni e azienda e soprattutto ha l’obiettivo di semplificare la vita ai cittadini".