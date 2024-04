Ufficio postale chiuso un mese: protestano i cittadini

Corre sui social la rabbia dei cittadini per il trasferimento dell’ufficio postale. Il Comune ha annunciato la chiusura dell’ufficio di via San Francesco 11, a pochi passi dalla piazza XX Settembre, fino al 2 maggio per lavori di rinnovamento degli impianti, citando come soluzioni alternative l’ufficio postale di Osteria Grande, in via Emilia Ponente 6260, oltre a quelle di Toscanella di Dozza e via Emilia.

Tre soluzioni-tampone dunque, alle quali si aggiunge quella di Gallo Bolognese, sempre sulla via Emilia.