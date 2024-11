Ufficio postale, rinnovata la sede in centro

Dopo gli interventi di ristrutturazione, l’ufficio postale di Bologna centro ha una nuova sede all’interno dello storico palazzo Policardi e presenta due ingressi. Il primo, quello principale, in via de’ Foscherari 19/C, offre ai cittadini una nuova veste e miglior confort con otto sportelli polifunzionali, di cui due relazionali ribassati, uno filatelico e un’ampia sala consulenza oltre a interni più luminosi e particolare attenzione per facilitare l’accesso dei servizi grazie a pavimenti e corsie per ipovedenti. Non solo nuovi spazi ma anche nuovi servizi. I residenti o domiciliati a Bologna possono richiedere certificati anagrafici e di stato civile resi disponibili da Anpr; i servizi Inps per i pensionati come il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “Obis M” che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico e i servizi “Atti di Volontaria Giurisdizione” con la possibilità di presentare le istanze di “Nomina Amministratore di Sostegno” e “Rendicontazione Stato Patrimoniale Assistito”, il servizio di richiesta e rinnovo passaporto e numerosi altri servizi. Il secondo ingresso, invece, è in piazza Minghetti, dove si apre lo spazio dell’elegante Salone Oro: quattro nuove sale consulenza premium. Installati anche due Atm Postamat. L’ufficio postale di Bologna centro è a disposizione dei cittadini dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35.