Ufficio scolastico regionale, Versari dice addio: "Gratitudine e stima per questi 20 anni di lavoro"

Stefano Versari se ne va. Il capo della scuola in Emilia Romagna o per meglio dire il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale lascia il suo incarico nell’ufficio di via de’ Castagnoli. L’annuncio è arrivato con un messaggio al ‘mondo’ della scuola emiliano-romagnola: "Oggi (la mail è del 31 ottobre, ma è stata spedita ieri; ndr) si conclude il mio lungo impegno professionale nel Ministero dell’istruzione, a servizio delle scuole dell’Emilia-Romagna e, negli anni 2021-2022, delle scuole tutte del sistema nazionale di istruzione". Versari è stato infatti capo Dipartimento del Sistema educativo di Istruzione e formazione con il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi. Incarico che, per effetto delle regole dello spoil system e l’arrivo del ministro Giuseppe Valditara al dicastero di viale Trastevere, ha lasciato per ritornare, a gennaio 2023, in Emilia-Romagna.

Una notizia che arriva quasi all’improvviso anche se, scrive Versari, rivolgendosi a presidi, docenti e personale Ata (amministrativi, tecnici e ausiliari), dsga (direttori dei servizi generali e amministrativi), "avrei voluto dirvelo con maggiore anticipo e, con chi possibile, di persona. Le circostanze non lo hanno reso possibile fino ad oggi". Parole, si legge nel messaggio di Versari, "non senza emozione, gratitudine e stima. Emozione, per il concludersi di un tempo rilevantissimo della mia esperienza umana. Gratitudine, per la molteplicità di doni professionali e umani di questi vent’anni di lavoro insieme. Stima, per voi che giornalmente costruite la scuola dell’Emilia-Romagna, negli Uffici ministeriali, nelle segreterie, nelle aule. Confrontandovi con l’inevitabile, vostro e altrui, limite umano, eppure con diffusa generosità e silenziosa abnegazione".

Infine, l’augurio "che possiate quotidianamente rinnovare la vostra passione per la Scuola, strumento essenziale per l’educazione di persone libere nella conoscenza". Classe 1958, una laurea in Ingegneria nel 1984, dopo anni nel privato, all’inizio degli anni 2000 Versari arriva all’Ufficio scolastico regionale, allora in piazza XX Settembre, chiamato dal Direttore generale in carica Lucrezia Stellacci. Lì comincia la sua carriera nella scuola, ricoprendo i ruoli di facente vicario e facente funzione fino a quando nel 2014 diventa direttore generale e da lì, all’epoca del governo Draghi, con l’ex ministro Bianchi titolare dell’Istruzione, arriva il passaggio al Ministero. Il 2 giugno 2009, l’allora presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano gli conferisce l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica. Ben oltre cinquanta gli articoli e le pubblicazioni a sua firma

