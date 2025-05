Ugo Bassi, altra raffica di incidenti tra le rotaie

Altra raffica di incidenti in via Ugo Bassi. La strada riaperta da poco, dopo la posa delle rotaie del tram, sembra davvero non trovare pace. E così anche ieri, come nelle ultime settimane, non sono mancati episodi spiacevoli per chi si è trovato a passare tra i binari. Il primo sinistro si è verificato intorno alle 10,30, con un cittadino in sella a una Mobike che è precipitato a terra rovinosamente: non sono mancate le segnalazioni dei lettori al nostro giornale. Il secondo episodio è successo poco dopo, verso le 11, ma non è chiaro se la responsabilità sia o meno delle rotaie questa volta: un utente sopra un monopattino si sarebbe scontrato con una volante della polizia, forse nel tentativo di sorpassarla o forse passando in maniera troppo frettolosa sui binari. L’ultimo caso, infine, nel pomeriggio, quando un uomo sopra un bici arancione (nella foto) è precipitato sui basoli in pietra a poca distanza da un mezzo di raccolta rifiuti di Hera: sarebbe rimasto incastrato tra le rotaie, prima di crollare. Nessuno degli incidenti avrebbe portato conseguenze gravi per i protagonisti, eppure resta acceso il dibattito sulla sicurezza della strada dopo l’installazione della nuova infrastruttura.

Un tema su cui attacca Fratelli d’Italia, in particolare con la consigliera comunale Elena Foresti: "Forse al sindaco Matteo Lepore, che qualche giorno fa in una intervista ha detto che un modo per non cadere è non passare sopra le rotaie del tram, bisogna spiegare che, condividendo la strada con bus, taxi, motocicli e altri mezzi autorizzati, non è così scontato riuscire a evitarle".

fra. mor.