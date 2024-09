Ugolini agli agricoltori:: "Sinistra incoerente in Ue"

Elena Ugolini ieri sotto le Torri ha incontrato tutti i presidenti e direttori generali delle province dell’Emilia-Romagna di Coldiretti. Presenti anche il presidente di Coldiretti Emilia Romagna, Nicola Bertinelli, e il direttore Marco Allaria. Dopo aver spiegato il percorso di ascolto che sta svolgendo, che ha come base ‘"una visione chiara grazie a gruppi di lavoro basati sulla competenza e il merito, non sull’appartenza al partito", la candidata civica sostenuta dal centrodestra ha sottolineato che ha deciso di candidarsi "perché l’impostazione amministrativa e politica della nostra Regione è chiusa in se stessa. Quello che sto dicendo agli emiliano-romagnoli è che un’alternativa esiste, un modo diverso di concepire l’amministrazione esiste, un atteggiamento libero – ha continuato l’ex sottosegretaria del governo Monti –, aperto e innovatore esiste, e non è certo quello adottato da chi governa la nostra Regione da oltre cinquant’anni". Dopo gli interventi dei rappresentanti

di Coldiretti, Elena

Ugolini ha chiuso l’incontro portando le sue istanze per il settore agricolo. "La nostra Regione ospita 44 indicazioni geografiche: dobbiamo difenderle qui e anche in Europa – ha rimarcato davanti al settore –. A differenza di quanto dice una certa sinistra, che a parole vuole difendere gli agricoltori e poi nelle sedi europee vota follie green, io sono coerente e dico ora che difenderò sempre l’agricoltura perché significa difendere eccellenze italiane e la nostra natura. Il mio pensiero è rivolto chiaramente anche alle giovani generazioni che hanno bisogno di aiuti, non solo di stampo economico, per promuovere la crescita delle proprie aziende agricole".

Un’altra proposta di Elena

Ugolini è "un grande taglio della burocrazia e un supporto economico per le aziende agricole nelle aree più difficili. Inoltre, dobbiamo anche prevedere forme più flessibili e facili per concedere la diversificazione delle attività. Gli agricoltori sono i primi a pagare le conseguenze del cambiamento climatico: non è accettabile considerarli i colpevoli di tutto ciò". La candidata civica del centrodestra continuerà con altri incontri nei prossimi giorni, due giorni fa la preside del liceo Malpighi aveva presentato il simbolo della sua lista del presidente. "Punto a convincere chi è stanco e chi è deluso di tanti anni di governo sempre uguale. E punto agli indecisi, che stimiamo siano il 50%", ha sottolineato ancora.