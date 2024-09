Ugolini chiama i suoi ex studenti: reunion di liceo a villa Zarri a Bologna

Bologna, 3 settembre 2024 – Elena Ugolini ‘torna’ a Bologna. Non che sia mai andata via, la candidata alle Regionali di novembre per il centrodestra, dalla città dove vive da tanti anni. Il ritorno è quello, piuttosto, di un importante appuntamento in agenda: è in via di costruzione un evento a Villa Zarri, a Castel Maggiore, per il 16 settembre dove la preside del Liceo Malpighi incontrerà tutti i suoi vecchi alunni. Una grande rimpatriata, che avrà ovviamente sullo sfondo la sfida del prossimo voto regionale, il 17 e 18 novembre (a meno di novità e spostamenti). Gli inviti stanno partendo, ogni annata del Malpighi sotto la guida di Elena Ugolini verrà invitata. Un gesto sentito, filtra dal suo staff, che darà vita a una serata in cui si parlerà di vita, scuola, famiglia (tutto s’intreccia) e anche di politica. L’evento con i giovani come detto è in costruzione, nel corso dei prossimi giorni dovrebbe emergere qualche dettaglio in più.

La preside del Malpighi, Elena Ugolini, è sostenuta dal centrodestra

Intanto, come già annunciato nei giorni scorsi, Elena Ugolini non parteciperà al confronto con Michele de Pascale – candidato a presidente della Regione per il centrosinistra – organizzato da Legacoop Romagna, per inderogabili impegni sopravvenuti; nella setata dello stesso giorno, comunque, dovrebbe invece prendere parte al Salotto di Patrizia Finucci Gallo. A oggi, l’unico confronto in agenda è quello organizzato dal giornale online ‘Open’ a Parma, il 22 settembre.

E’ probabile che nuovi confronti tra i due candidati verranno organizzati, richieste sono già state inoltrate, più avanti nel mese di settembre forse ci sarà qualche novità. Sempre parlando di novità, in questi giorni Ugolini dovrebbe incontrare Marco Mastacchi, consigliere regionale uscente al quale s’appoggerà per dare vita alla civica della candidata presidente. Tanti i profili già sul tavolo e le riserve non sono state ancora sciolte, tra mondo cattolico e professionisti c’è tantissima carne al fuoco. Servirà ancora qualche giorno per avere la lista completa, il gruppo di lavoro si sarebbe dato come deadline la metà di questo mese. Entro la metà di ottobre, invece, dovrebbero essere consegnati liste e simboli in Corte d’appello, sempre se la data del voto rimarrà confermata a novembre. Il simbolo della civica sarà simile a quello di cinque anni fa, con Rete Civica di Mastacchi che avrà una dicitura ben visibile. Sul simbolo ci sarà ovviamente anche il nome ‘Ugolini’ e cambierà il colore di sfondo, che cinque anni fa per Lucia Borgonzoni era il fucsia. Nella lista compariranno di certo lo stesso Mastacchi, Daniele Corticelli (già ne ‘La tua Bologna’ con Guazzaloca) e Carlo Nervo, ex ala destra del Bfc.

Ugolini ieri è intanto intervenuta di nuovo tramite Facebook. "Il nostro viaggio e ascolto del territorio continua: la nostra priorità è e sarà mettere la persona al centro", ha scritto la preside del Malpighi ed ex sottosegretaria del governo Monti. "Dobbiamo valorizzare l’efficacia dei servizi pubblici – ha continuato sul social Ugolini –, valorizzare il terzo settore e sostenere l’iniziativa del popolo ’del fare’, come quello emiliano-romagnolo". Sotto il commento di Matteo Di Benedetto, consigliere comunale della Lega. "Forza Elena, liberiamo la nostra terra da una sinistra che non ha mai portato soluzioni, ma solo problemi". Nei giorni scorsi Ugolini era intervenuta anche su La7, alla trasmissione mattutina ’Omnibus’. Anche de Pascale sta comparendo spesso sui media nazionali, il duello se non ancora ‘in presenza’ è già bello vivo a distanza.