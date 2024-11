Ugolini-de Pascale. Oggi il dibattito del Carlino per la Regione

Un faccia a faccia, a tre giorni dalla corsa alle urne, tra i due candidati alla Presidenza della Regione. Un confronto diretto, l’ultimo, a un passo dal voto. Si accendono i riflettori sul palco del teatro Duse, dove il Carlino, oggi pomeriggio, ospita il confronto finale tra Michele de Pascale, sindaco di Ravenna e candidato del centrosinistra appoggiato da civici, riformisti e Movimento 5 Stelle, ed Elena Ugolini, rettrice delle Scuole Malpighi di Bologna, a capo di un progetto civico sostenuto dai partiti del centrodestra. Un momento cruciale per la chiusura della campagna elettorale, che alle 18 accoglie cittadini, studenti e lavoratori in via Cartoleria, dando loro la possibilità di ascoltare le proposte e le idee dei due candidati in corsa per viale Aldo Moro. Un’occasione, dal titolo ’La tua tERra - Elezioni regionali dell’Emilia-Romagna: il dibattito del Carlino’, che permette ai cittadini - bolognesi e non solo - di valutare direttamente le scelte, le soluzioni e le priorità politiche di Ugolini e de Pascale. Seduti in platea ad assistere al confronto, oltre agli iscritti all’evento, ci sono alcuni ospiti del centro sociale ricreativo culturale ‘Fiorenzo Malpensa’ di San Lazzaro, alcuni allievi e allieve delle scuole medie Guido Reni e un gruppo di studenti universitari del master in Comunicazione e Marketing dello Sport dell’Alma Mater Studiorum, diretto dal professore Riccardo Brizzi.

In attesa del dibattito, disponibile in streaming sul nostro sito, che ha registrato il sold out on line, ma sarà possibile partecipare all’evento tramite gli ingressi ’last minute’ che troverete all’esterno dal Duse, abbiamo dato voce ai cittadini e agli universitari incontrati in città. Il nostro viaggio sotto le Due Torri mette in luce quali, secondo bolognesi e studenti, sono le problematiche e le priorità che la futura Presidenza dovrà affrontare post elezioni. Dal cambiamento climatico al diritto allo studio, passando per la messa in sicurezza del territorio e il miglioramento del sistema sanitario, fino al nodo dei trasporti e della mobilità, l’agenda del prossimo governo regionale è ricca di sfide a cui bisognerà dare risposta.

Mariateresa Mastromarino