Ugolini preme: "Il presidente faccia in fretta"

È giunto il momento per il neo presidente della Regione Michele de Pascale di svelare la sua squadra di governo. Va in pressing l’ex avversaria Elena Ugolini, ieri alla festa per i 10 anni del Malpighi Lab: "Bisognerebbe fare in fretta, c’è la legge di bilancio da approvare e bisogna subito iniziare a governare settori fondamentali. Prima si comincia a lavorare sul futuro e meglio è". L’ex candidata del centrodestra, ormai ex preside del Malpighi, mette poi l’accento sul tema sanità: "Penso che servano persone competenti, se de Pascale decidesse di tenere la delega per sé dovrebbe sicuramente circondarsi di esperti, così penso andrebbe bene. Ma un assessore a tempo pieno è sicuramente meglio". Un altra questione che sta particolarmente a cuore alla consigliera regionale è quello delle strutture per anziani o per persone con disabilità: "I nuovi criteri di accreditamento di queste strutture sono stati pubblicati a luglio e già presentavano diverse criticità. Visto che entreranno in vigore dal primo gennaio occorrerebbe discuterne al più presto...". In serata da Ugolini sono arrivati "sentiti auguri di buon lavoro al ministro Tommaso Foti e al nuovo capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia Galeazzo Bignami. Due persone di valore, competenti e che amano il nostro Paese. Sono certa che svolgeranno questi due nuovi incarichi con competenza e spirito di servizio, per il bene di tutti".

Alberto Biondi