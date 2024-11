Uguali e contrari a ’Politicamente Scorretto’

Casalecchio (Bologna), 23 novembre 2024 – "Non ci accontentiamo mai. Vogliamo di più, edizione dopo edizione. Vogliamo arrabbiarci, vogliamo commuoverci, vogliamo esaltarci per scoprire, capire e proteggere quello che ci piace nel mondo e cambiare quello che non ci piace". Con queste parole, ieri Carlo Lucarelli ha presentato, attraverso un video-messaggio, la 19ª edizione di Politicamente Scorretto, la rassegna che cura e ha ideato insieme a Casalecchio delle Culture. Un appuntamento ormai fisso per pubblico e addetti ai lavori che affronta temi di attualità e impegno civile attraverso i diversi linguaggi della cultura. Dal 27 al 30 novembre, due luoghi simbolo di Casalecchio, il Teatro comunale Laura Betti e la Casa della Conoscenza, saranno il palco di 13 eventi tra talks, panel di discussione, spettacoli teatrali, workshop di giornalismo, podcast e presentazioni di libri, con 61 ospiti di rilievo internazionale.

Tema di quest’anno è l’uguaglianza, ispirato all’Articolo 3 della Costituzione Italiana, che recita: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali". Il titolo, "Articolo 3. Non c’è libertà senza uguaglianza", sarà il filo rosso di tutti gli incontri, con particolare attenzione al tema della parità di genere. Il 27 novembre alle 17,30 un panel dedicato ai podcast realizzati dagli studenti del Salvemini e del Da Vinci in collaborazione con Avviso Pubblico. Il 28 novembre, alle 10, la Casa della Conoscenza ospiterà una giornata di studio sul ruolo delle biblioteche per l’inclusione. Il 29 novembre, dalle 9 alle 13, workshop di giornalismo sull’overtourism, mentre la sera al Teatro Laura Betti andrà in scena "Matteotti (Anatomia di un Fascismo)", spettacolo di Stefano Massini con Ottavia Piccolo e i Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo. Sabato 30 novembre, alle 15, Carlo Lucarelli dialogherà con autrici come Francesca Maria Benvenuto per "La letteratura indaga i gialli della politica".

Infine, la rassegna si chiuderà alle 21 con "50 anni dalla strage di Piazza della Loggia", momento di riflessione sulla memoria, con ospiti come Paolo Lambertini, vicepresidente dell’Associazione tra i familiari delle vittime del 2 agosto 1980, e la scrittrice Benedetta Tobagi. "Politicamente Scorretto rinnova la sfida di promuovere giustizia, solidarietà e legalità, puntando sui giovani e sull’uso di nuovi linguaggi per approfondire temi cruciali come la parità di genere e il rispetto delle diversità", ha sottolineato l’assessore alla cultura Andrea Gurioli.