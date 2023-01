Uil-Adoc, campagna per i ’Saldi sicuri’ "Tante occasioni, ma occhio alle truffe"

Avanti con i saldi. Ma occhio alle truffe. Uil e Adoc – l’Associazione nazionale per la difesa e l’orientamento dei consumatori promossa dal sindacato – hanno allestito un gazebo sotto la statua di Ugo Bassi, dove distribuiscono ai bolognesi decaloghi e volantini a sostegno dei buoni acquisti a favore di operatori e famiglie. Dal 5 gennaio – per un massimo di 60 giorni, come previsto dalla delibera regionale di riferimento – i saldi sono attesi come una boccata d’ossigeno più che mai utile. Lo affermano Giuliano Zignani, segretario Uil Emilia-Romagna, e Anna Rea, presidente nazionale Adoc, nell’ambito della campagna ribattezzata ‘Saldi sicuri’.

Spiega Rea: "I redditi sono sotto la capacità di spesa. I dati Istat ci dicono che aumenta l’inflazione e calano produzione e consumi. A Natale, quando c’è stata una prima ripresa, abbiamo registrato un aumento della spesa delle famiglie sui beni alimentari di prima necessità, ma anche una diminuzione della quantità di ciò che si è acquistato". Quindi, gli italiani hanno pagato di più per avere di meno.

"I saldi possono essere un’occasione, ma deve esserla all’insegna della qualità – avverte la Rea –: occhio alle truffe, dunque, e largo alla buona concorrenza. Non è un caso che associazioni come Confesercenti e Ascom, in diversi territori, abbiano appoggiato la nostra campagna, che rispetta i consumatori e favorisce buone pratiche".

Sui saldi, concorda Zignani, "c’è grande aspettativa da parte di commercianti e famiglie, in una fase in cui la gente fa fatica ad arrivare alla terza settimana del mese, con un aumento esponenziale di tutti i prezzi. La nostra è una campagna di informazione con la quale diciamo ai consumatori ‘state attenti’, anche se Bologna è una città in cui ci sentiamo abbastanza tranquilli. Ma qualche trucco può sempre esserci, per questo – avvisa il segretario Uil – è bene fare attenzione al confronto tra i prezzi iniziali di dicembre e quelli di oggi scontati".