Uliani entra nella Memphis Music Hall of Fame

Il comitato di nomina della Memphis Music Hall of Fame, che seleziona ogni anno artisti e visionari da introdurre nella Hall of Fame ha conferito per il 2025 il Legacy Award a Graziano Uliani. I candidati vengono scelti in base al loro contributo alla musica e alla cultura pop. La Memphis Music Hall of Fame si propone di rendere omaggio alle icone di Memphis, il cui lavoro continua a ispirare e influenzare persone in tutto il mondo. Per il Legacy Award 2025, il comitato è composto da professionisti ed esperti del settore musicale che riconoscono e onorano i risultati eccezionali ottenuti in ambito musicale.

Questo il testo uscito sul Commercial Appeal, quotidiano di Memphis: "Il promotore di musica soul italiana Graziano Uliani ha ricevuto il Legacy Award dell’organizzazione. Il riconoscimento premia coloro che hanno contribuito a far progredire la musica della città. Fondatore del Porretta Soul Festival in Italia, Uliani ha mantenuto viva la tradizione soul di Memphis, portando numerosi musicisti di Bluff City a esibirsi al festival di Porretta negli ultimi trent’anni".

Quest’anno sono entrati nella Hall of Fame, oltre a Uliani sei nuovi membri, tra cui icone come il bluesman Robert Johnson e i leggendari Johnnie Taylor e Denise LaSalle. La Memphis Music Hall of Fame Band è stata confermata come house band della 38esima edizione del Porretta Soul Festival che si terrà dal 23 al 26 luglio 2026.

La Memphis Music Hall of Fame onora gli artisti che hanno dato un contributo significativo alla musica di Memphis, tra cui Elvis Presley, Aretha Franklin, Isaac Hayes e Justin Timberlake. Tra gli altri membri figurano personaggi come Booker T. Jones, Tina Turner e John Lee Hooker, che spaziano in un’ampia gamma di generi, dal soul al blues, dall’hip-hop al gospel.