’Ulisse’: dietro le quinte del kolossal

È stato uno dei grandissimi successi cinematografici, visto e rivisto da intere generazioni. Ora la mostra ’Ulisse - Scene e retroscene di un kolossal italiano’ presenta nella galleria ’Spazio e Immagini’ di via Solferino 6/a 30 rare fotografie originali d’epoca del primo kolossal cinematografico italiano del dopoguerra a 70 anni dalla sua uscita, datata 1954. Si tratta di una lettura incrociata del film attraverso il linguaggio del fotogiornalismo e della fotografia di scena. Sono esposte sia fotografie di scena tradizionali sia scatti realizzati dietro le quinte del film che ci restituiscono inaspettati momenti di svago e di vita privata. Gli attori del mito vengono così ripresi in atmosfere confidenziali e scanzonate senza tralasciare i momenti necessari alla preparazione dei costumi e delle acconciature dei divi. Gli obbiettivi dei fotoreporter Federico Patellani e Ivo Meldolesi fino al 17 ottobre ci restituiscono gli attori americani Kirk Douglas (Ulisse) e Anthony Quinn (Antinoo accanto a Rossana Podestà (Nausicaa) e Silvana Mangano (Circe e Penelope). Il regista Mario Camerini e la troupe vengono immortalati con tanto di maestranze al lavoro sul set. Queste fotografie, destinate a rotocalchi e fotoromanzi, offrono al grande pubblico una goccia di quella Hollywood sul Tevere fatta di celluloide e leggerezza, capace di far sognare anche oltreoceano il nostro Paese già proiettato verso il futuro.