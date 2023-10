‘Ultima Generazione’ blocca viale Lenin. Automobilisti infuriati

Hanno srotolato uno striscione arancione con la scritta ‘Fondo riparazione’ e bloccato la carreggiata all’incrocio tra viale Lenin e via Felsinea, mandando in tilt la normale viabilità alle 8 di ieri. Per circa un’ora cinque persone hanno bloccato il traffico con "un’azione di disobbedienza civile", così come rivendica il sodalizio di attivisti ambientalisti ‘Ultima Generazione’, noto alle cronache per le performance in danno di opere d’arte. Il blocco alla circolazione è durato fino a quando sono arrivate alcune pattuglie della polizia, che hanno sgomberato la carreggiata. Una lunga fila di auto si è creata fino all’uscita della tangenziale, rallentando la circolazione. Un’azione dimostrativa e non violenta per "chiedere un fondo riparazione per le vittime degli eventi estremi" spiegano gli attivisti, perché "è ora che chi ha negato per decenni la crisi climatica paghi per le conseguenze che questa sta provocando alle popolazioni". A Bologna nel mirino di Ultima Generazione era finita, qualche settimana fa, già la fontana del Nettuno, ma la Digos era riuscita a stoppare il blitz grazie a un’indagine mirata. Gli attivisti, infatti, erano stati intercettati poco prima di arrivare all’obiettivo e, fermati, sono stati trovati in possesso di quattro taniche piene di un liquido scuro, forse una miscela contenente carbone attivo, con la quale avrebbero probabilmente dovuto imbrattare la statua del Gigante e l’acqua della fontana, più due striscioni. Si tratta di sei persone, tutte provenienti da fuori città tra i 20 e i 50 anni, tutti denunciati per tentato danneggiamento aggravato in concorso.

a.c.