‘Ultima generazione’. Corteo in centro e protesta

È stata rinviata al 7 dicembre l’udienza per Ettore, Mida e Silvia, i tre attivisti di Ultima Generazione arrestati dalla polizia dopo aver bloccato per un’ora la tangenziale. Nel corso della protesta contro il cambiamento climatico del 2 novembre scorso, i tre ragazzi si erano incollati all’asfalto con il cemento a presa rapida. Dopo una nottata ai domiciliari, venne convalidato l’arresto con l’accusa di violenza privata aggravata e danneggiamento. Non riconosciuta, invece, l’interruzione di pubblico servizio. Per Ettore e Silvia, la giudice Francesca Zavaglia aveva disposto il divieto di dimora, mentre per Mida era scattato l’obbligo di firma.

Nel frattempo, per uno degli attivisti – sono tutti difesi dagli avvocati Elia De Caro e Mimma Barbarello – la misura del divieto di dimora è stata attenuata in obbligo di firma. Anche ieri mattina, come alla prima udienza, fuori dal tribunale di via d’Azeglio gli ambientalisti hanno organizzato un presidio con di striscioni per mostrare la loro solidarietà ai colleghi in aula. Oltre agli attivisti di Ultima Generazione erano presenti anche esponenti di Extinction Rebellion, Cambiare Rotta, Mediterranea e Rifondazione Comunista. "Grazie – esclama al megafono Ettore – di essere venuti qua per sostenerci. La vostra presenza sostiene la battaglia che facciamo. Dobbiamo continuare a lottare, dobbiamo stare nelle strade e nelle piazze perché non possiamo fermarci, non c’è più tempo per aspettare. Per combattere il cambiamento climatico serve un’azione forte, c’è bisogno di fare qualcosa".

Una cinquantina le persone che, al termine dell’udienza, si sono mosse in corteo per raggiungere piazza Maggiore. Canti e slogan hanno accompagnato la manifestazione ambientalista che, scortata dalle forze dell’ordine, ha attraversato via Barberia, piazza Malpighi e via Ugo Bassi prima di raggiungere il Crescentone dove alcuni attivisti hanno tenuto i loro interventi. "Io, Ettore e Mida – le parole di Silvia, l’unica attivista per cui al momento è rimasto il divieto di dimora – siamo qui perché abbiamo scelto di usare il nostro corpo per rendere questo mondo migliore. La repressione può fermare il singolo, non la collettività".

Chiara Caravelli