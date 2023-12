Ultima Generazione, il blitz. Fango davanti al tribunale

È stato rinviato al 18 gennaio il processo che vede imputati i tre attivisti di Ultima Generazione – Ettore, Mida e Silvia – arrestati il 2 novembre scorso per aver bloccato per circa un’ora la tangenziale in segno di protesta contro il cambiamento climatico. I tre, difesi dagli avvocati Elia De Caro e Mimma Barbarello, rispondo di violenza privata aggravata e danneggiamento e hanno rilasciato spontanee dichiarazioni. Il tutto mentre fuori dal tribunale gli attivisti inscenavano un flash mob con il fango.

Nella prima udienza, per Ettore e Silvia era stato stabilito il divieto di dimora a Bologna, obbligo di firma invece per Mida. Per i primi due, la misura è stata attenuata e trasformata in obbligo di firma. Ieri mattina, in aula, i legali hanno inoltre chiesto il rito abbreviato e prodotto un video della protesta in tangenziale per dimostrare come le modalità dell’azione del 2 novembre scorso non fossero violente. Durante l’udienza, gli attivisti hanno appunto rilasciato spontanee dichiarazioni esprimendo le loro preoccupazioni per le conseguenze derivate dal cambiamento climatico. Questo il motivo per cui avevano manifestato in tangenziale, quando alcuni di loro si erano anche cementati con le mani all’asfalto.

Fuori dal tribunale, sotto i portici di via d’Azeglio, una trentina di attivisti ha quindi organizzato un presidio per mostrare la loro solidarietà ai tre giovani imputati. Oltre a questo, dopo vari interventi, gli ambientalisti hanno dato anche il via a un flash mob di protesta: scarpe, mappe stradali e pentole sono stati gettati a terra e ricoperti di fango come simbolo dei danni provocati dal cambiamento climatico.

Sostegno dai Verdi, che hanno rivendicato la loro presenza al presidio di ieri: "Oltre a stigmatizzare – dice il co-portavoce Danny Labriola – la repressione in atto da parte del governo, lancio un appello ai cittadini che si sono arrabbiati per i 20 minuti di attesa in tangenziale. Ci sono attese più degne della loro rabbia: le ore al pronto soccorso, i mesi o gli anni di attesa per una visita specialistica, attese nelle stazioni ferroviarie, attese infinite per riparare i danni causati dalla crisi climatica".

Di tutt’altro parere Matteo Di Benedetto, capogruppo della Lega in Comune: "Abbiamo preso atto del flashmob di Ultima Generazione davanti al tribunale. Vadano a lavorare, a fare ricerca, a porsi al servizio della comunità, invece che danneggiare il patrimonio comune con azioni come questa".

Chiara Caravelli