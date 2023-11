Ultima generazione, un altro blitz. Traffico bloccato in tangenziale. Arrestati tre giovani attivisti

Sono stati arrestati tre attivisti di Ultima generazione, Silvia, Mida e Ettore (sono una ricercatrice universitaria e due capi scout) per avere bloccato il traffico sulla tangenziale, ieri mattina. È lo stesso collettivo a renderlo noto assieme alla comunicazione che, questa mattina, durante il processo per direttissima ai tre giovani, ci sarà un presidio di solidarietà davanti al tribunale. Altri otto attivisti sono stati denunciati.

Ultima Generazione ha messo in atto un altro blitz, ieri mattina intorno alle nove, quando dieci attivisti hanno bloccato il traffico tra le uscite Fiera e via Stalingrado in direzione Casalecchio. I manifestanti hanno srotolato uno striscione arancione con la scritta ‘Fondo riparazione’: "È ora di far sentire la nostra voce – ha spiegato Silvia, una dei due attivisti che si è "incollata" all’asfalto con cemento a presa rapida – e prendere tutto il potere che abbiamo bloccando le strade tutti insieme. Più siamo, più in fretta verremo ascoltati". Per riaprire il traffico, che ha subito forti disagi per tutta la mattina, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco che, con martello e scalpello, hanno staccato i due ragazzi che si erano ancorati al fondo stradale. Soccorsi dagli operatori sanitari del 118, entrambi sono stati trasportati al Pronto soccorso del Maggiore in codice di minima gravità. Gli altri otto sono stati accompagnati in Questura dagli agenti intervenuti sul posto: essendo la manifestazione non autorizzata.

Durante il blitz non sono mancate le proteste degli automobilisti: "Devo andare a una visita in ospedale", ha gridato una signora. "Andate a lavorare", le ha fatto eco un altro. Ma la protesta degli ambientalisti non si è limitata al solo blocco della tangenziale. La seconda azione di "disobbedienza civile non violenta" si è svolta sempre ieri mattina in viale Aldo Moro.

Tre attivisti sono entrati nel palazzo della Regione chiedendo ai rappresentanti regionali di riceverli e ascoltarli. Anche in questo caso è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine. Sulla vicenda si è espressa la Lega con il consigliere comunale Giulio Venturi: "Seconda occupazione di Ultima Generazione in tre giorni – le sue parole – e c’è chi ancora sostiene che esagero quando dico che occorre usare il manganello. Occorrono soluzioni da parte dell’amministrazione altrimenti da questa situazione non si uscirà". Mano tesa, invece, da parte di Europa Verde con la consigliera Silvia Zamboni che si rammarica di "non aver parlato con gli attivisti perché fuori Bologna".

