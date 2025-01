Ultima settimana davvero Spectacular

Ultima settimana al Mast per vedere la mostra Spectacular. Un’esplorazione della luce dell’artista tedesca Vera Lutter, curata da Francesco Zanot, che riunisce per la prima volta a livello internazionale una selezione di 20 opere fotografiche dagli anni Novanta ad oggi e una installazione, sui temi dell’industria, del lavoro e delle infrastrutture per la movimentazione delle cose e delle persone.

Si tratta di opere uniche e irriproducibili provenienti da collezioni private, Istituzioni e dallo studio dell’artista, frutto del laborioso ed eccezionale processo creativo di Vera Lutter che si rifà alle origini della macchina fotografica. Le fotografie sono infatti realizzate con camere oscure, delle dimensioni di un’intera stanza. Domenica 5 e lunedì 6 torna la formula Family tour day, con laboratori, merenda e proiezione di film alle 17.