Ultimati i lavori al ponte sul canale Navile. La circolazione dei treni torna regolare

È ripresa ieri mattina, come da programma, la circolazione dei treni fra la stazione centrale di Bologna e fino a Sasso Marconi (lungo la ferrovia Porrettana) e anche tra Bologna e Vignola (lungo la Vignolese). Si sono infatti conclusi i lavori realizzati da Rete Ferroviaria Italiana (gruppo FS Italiane) relativi alla impermeabilizzazione del ponte ferroviario sul Canale Navile a Bologna, eseguiti nella settimana fra il 18 e il 25 agosto. Portate a termine anche le modifiche al servizio sulla tratta Bologna – Venezia, con i treni regionali, temporaneamente attestati al piazzale Arcoveggio di Bologna che da ieri effettuano nuovamente servizio ai binari centrali.

"L’intervento ha comportato la temporanea rimozione dei binari che corrono sopra il ponte ferroviario e della relativa massicciata, per consentire la posa di speciali guaine impermeabili" spiega Rfi che in questo cantiere ha impegnato complessivamente circa 60 tecnici, compresi quelli delle ditte appaltatrici che sono stati impegnati nel cantiere, con l’ausilio di 15 macchine operatrici.

Il risultato del lavoro è solo la conclusione di una delle fasi di un unico progetto di manutenzione e impermeabilizzazione del ponte, lungo circa 30 metri e largo 70, su cui corrono quindici binari. Le fasi successive sono infatti già in programma per il 2026, 2027 e 2028, per un investimento complessivo di circa 5.6 milioni di euro (di cui 1.4 milioni per i lavori appena completati). Proseguono intanto anche i lavori che Rfi ha messo in campo per il potenziamento infrastrutturale della linea Porrettana fra le stazioni di Sasso Marconi e Porretta Terme, un cantiere attivo in vista della riapertura dell’intera confermata per il 3 settembre.

L’intervento più importante è quello in corso nella stazione di Sasso Marconi dove si stanno eseguendo lavori di per il miglioramento dell’accessibilità. La prima fase del nuovo cantiere prevede la realizzazione di opere propedeutiche all’inserimento degli ascensori a servizio del primo e del secondo marciapiede.

A questa attività si affianca quella di predisposizione delle banchine all’installazione di nuove e più lunghe pensiline in metallo. Le banchine saranno oggetto di manutenzione della porzione compresa fra la linea gialla e il binario, per garantire entrate e uscite dai treni più confortevoli, cui farà seguito la posa di nuovi percorsi tattili. Il tutto inserito nel Piano integrato nazionale delle stazioni di Rfi.

