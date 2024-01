Ultimi giorni per Andreas Gursky

Sono gli ultimi giorni per visitare la mostra Andreas Gursky. Visual Spaces of Today, la prima grande antologica in Italia dell’artista tedesco che copre oltre quarant’anni di attività, alla Fondazione Mast ancora fino al 7 gennaio. Allestita in occasione dei cento anni dell’impresa G.D e dei 10 anni di Fondazione MAST, la mostra comprende quaranta immagini di Gursky, uno dei maggiori artisti del nostro tempo.

Il suo nome, in particolare negli anni Novanta, è stato associato alle fotografie di grande formato e le sue immagini sono oggi divenute vere e proprie icone contemporanee, contribuendo a stabilire lo status della fotografia come arte e quindi come oggetto di collezione sia per i musei sia per i privati.

L’ingresso alla mostra è libero e non richiede prenotazione. Da oggi al 6 gennaio dalle 10 alle 19.30 e il 7 gennaio l’orario di visita sarà prolungato fino alle 22. Le visite guidate si tengono tutti i giorni alle 11.30, 15, 17 e 19.30.