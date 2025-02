Ultimi giorni per candidarsi alla scuola di cinema per gli adolescenti

Scade il 28 febbraio il termine per presentare il breve video col quale gli adolescenti di Valsamoggia possono candidarsi alla partecipazione di You Factory, la ‘scuola’ di cinema condotta da Gabriele Veggetti e da altri docenti di videocinematografia che si propone di insegnare i rudimenti di ripresa, audio, montaggio, regia e sceneggiatura per audiovisivi. Un progetto gratuito patrocinato dalla Fondazione Rocca dei Bentivoglio che da alcuni anni mette a disposizione un massimo di 15 posti per questi laboratori, che si svolgeranno di pomeriggio una volta la settimana per proseguire anche oltre la fine dell’anno scolastico.