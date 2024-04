Ultimi giorni per la mostra dei manifesti di pace

Ultimi giorni per visitare in Municipio la mostra dei manifesti dedicati al tema ’Uno per tutti, tutti per uno’, realizzati dalle scuole castellane in occasione della ’Lezione di Pace’. I manifesti, visibili fino a domani, erano stati consegnati dai bambini all’assessora alla Scuola Giulia Naldi, presente in piazza in occasione dell’iniziativa.

Alla Lezione di Pace, giunta alla 35 a edizione, hanno partecipato le scuole quelle dell’infanzia Ercolani e Rodari, e le primarie Albertazzi, Sassatelli, Don Milani e la

scuola paritaria Don Luciano Sarti.