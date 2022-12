Ultimi giorni sulla terrazza

Anche i visitatori, con visite guidate o tramite donazioni, hanno contribuito a finanziare i lavori di restauro per la basilica di San Petronio. Così questi sono gli ultimi giorni per poter salire sulla terrazza panoramica che è stata ricavata sul ponteggio per i restauri del coperto della basilica e, dopo l’Epifania, verrà chiusa definitivamente. Per chi non è mai salito ad ammirare i monumenti della città da 54 metri c’è ancora la possibilità di provare questa esperienza particolare. La terrazza rimarrà aperta tutti i giorni, fino al 6 gennaio compreso, dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30 (oggi solo al mattino, domani solo al pomeriggio).