Ultimi posti per la Scuola di Ecologia Politica a Castiglione dei Pepoli La Scuola di Ecologia Politica in Montagna torna per la quarta edizione, per approfondire il rapporto tra l'uomo e l'ambiente, con focus sull'acqua. 20 esperti e professionisti discuteranno in modo multidisciplinare, dal 6 all'8 ottobre. Iscrizioni aperte fino a lunedì.