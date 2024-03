Ultimo appuntamento dello ’Sciroppo di teatro’ al Laura Betti con la magia di Lulù

Con "Lulù", lo spettacolo di Claudio Milani (nella foto) in programma domani alle 16,30, si chiude al Teatro Laura Betti di Casalecchio il cartellone di Sciroppo di Teatro. È la storia di tre fratelli nati in un mattino d’estate, dopo una notte piena di lucciole. Il destino li separerà, conducendoli per tre strade diverse. Ma darà loro tre doni, intelligenza, istinto e cuore, sufficienti per cavarsela, diventare grandi e finalmente ritrovarsi. E Lulù? "Lulù è lo spirito del bosco – rivela Milani – è tutto azzurro e blu, come il cielo, il mare e l’acqua della sorgente. Ha gli occhi rotondi, la pancia rotonda e il cuore grande. A Lulù piace volare sopra al bosco, scavare gallerie, mangiare. Ma la cosa che sa fare meglio è far nascere le lucciole. Tutti sanno che esiste, ma pochissimi lo hanno visto. Questa pièce è un racconto sull’irrinunciabile valore dell’intelligenza, dell’istinto e della generosità, che ci incoraggia ad avere fiducia nelle nostre qualità".

n. m.