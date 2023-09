L’ultimo custode: "Il Dall’Ara è casa mia"

Bologna, 27 settembre 2023 – “Gazzoni e Saputo due signori, due grandissimi presidenti. Io sarò l’ultimo custode di questo stadio? Forse, ma se me lo chiedono vado avanti". Ha 25 anni da raccontare Maurizio Savi, davvero una vita. Lo storico custode dello stadio Dall’Ara è il protagonista del nostro podcast di oggi. Aneddoti veri, dalle scalette dei pullmann in trasferta al chiuso degli spogliatoi. "Ho cominciato nel giugno del 1998, è stata davvero una bellissima avventura", racconta lui nel suo ufficio tappezzato di memorabilia visive: ci sono Cremonini, Vasco, il Divin Codino, Beppe, il presidente Joey, i suoi idoli e pure il suo motto: nella vita basta avere pazienza. Sotto il post-it, goliardica fa bella mostra di sé una mazza da baseball. Chiediamo, scherzando, rassicurazioni. Lui ride. "Ho avuto sempre tanta pazienza".

Il viaggio, da bambino, è partito da Calderara. Poi il villaggio della Barca, lo stadio con il papà. Quindi un lavoro che diventa la sua vita. Sette presidenti in 25 anni, una ventina di allenatori. "Con Mazzone ho avuto un rapporto particolare, trattava tutti da pari a pari. Come del resto fa Saputo, sono simili. Di quell’annata favolosa della cavalcata in Coppa Uefa ricordo le risate sul pullmann della squadra, i giocatori prendevano il microfono uno a uno e imitavano Mazzone. Il più matto? Fontolan. Poi peccato per Mosca, anche perché io ne sono sicuro: Gazzoni ci avrebbe portati tutti con sé, a vincere". Nell’ufficio di Savi entra gente in continuazione, lo stadio ha dentro un sacco di attività. "E’ un condominio, come ho detto a Saputo quando mi ha chiesto perché uso sempre la macchinina per spostarmi – racconta ancora Savi –. Dopo Bologna-Cagliari gli ho fatto un’altra battuta, lui mi ha detto: ‘Maurizio, non perdere le chiavi’. E io a lui: ‘Presidente, lei non perda il portafoglio’. Ci ha messo un attimo a capirla, poi mi ha dato il pugno e si è fatto una risata con me".

Savi si è perso storicamente soltanto una partita in 25 anni. Con una giustificazione firmata in famiglia. "Era un Bologna-Crotone in serie B, il giorno del matrimonio di mia figlia. Ho seguito la partita con la radiolina, al tavolo, lo confesso. Ma al secondo gol subito ho buttato via tutto. Il ricordo più bello? Come ho detto, il Bologna di Gazzoni e Mazzone, che squadra di grandi uomini. L’emozione più grande? Ogni giorno per me è un’emozione qui. Il miglior allenatore avuto dal Bologna in questi anni – continua ancora –? Per me Guidolin, analizzava qualsiasi cosa dell’avversario, era maniacale". Infine il futuro. "Ci saranno i lavori del restyling e forse il nuovo stadio, che sarà molto diverso da questo, non avrà bisogno di un custode unico alla vecchia maniera – chiude Savi con un velo di malinconia –. Potrei essere l’ultimo, del resto sono in età da pensione, ma se me lo chiedono potrei rimanere, perché no. Di sicuro so che sono stato un uomo fortunato".