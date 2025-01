Ultimo saluto a Graziano Bendini. Il Carnevale perde il suo Eusebi

Tante persone, ieri mattina, nella chiesa parrocchiale di Castello di Serravalle, hanno voluto portare l’estremo saluto a Graziano Bendini, storico esponente della compagnia carnevalesca de ’L’ai stréca un po’’, nella quale ha interpretato Eusebi, una delle prime maschere di Castelletto. Aveva 82 anni, e fino a quando ha potuto non ha mancato di dare il suo contributo alla vita della società carnevalesca famosa per la ‘mascarèda’ e per le commedie nelle quali Bendini ha interpretato tanti ruoli, prima di tutto il don Luigi di Fredo al frab. La sua compagnia lo ricorda come appassionato interprete dello spirito del paese, rispettoso, tenace e legato al mondo del volontariato locale e alle tradizioni di Castelletto. Lascia la moglie Rosa, le figlie Daniela e Donatella, nipoti e pronipoti.