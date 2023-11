Ultimo trekking inclusivo per persone con fragilità

Ultimo trekking inclusivo domenica prossima per le passeggiate naturalistiche promosse dalla Cooperativa Solidarietà familiare. Un programma dedicato ai soggetti fragili che ha toccato i sentieri di villa Spada, villa Ghigi, il parco Talon e alcuni tratti della Via degli Dei. Giornate vissute nella natura come un laboratorio inclusivo per promuovere un senso di maggiore indipendenza psicologica e autocontrollo nei soggetti fragili partecipanti. Un progetto sostenuto dalla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna ideato dalla guida Alessandra Ortolani. In tutto otto passeggiate naturalistiche di facile percorrenza che hanno coinvolto, da aprile a novembre di quest’anno, dieci soggetti fragili di età compresa tra i 30 e i 60 anni nei Parchi della Città metropolitana di Bologna.

Domenica ritrovo alle 10 alla Casa del Campi di Sasso Marconi per una passeggiata di circa due ore che si conclude con un aperitivo collettivo per festeggiare la buona riuscita del progetto che ha realizzato la cooperazione di gruppo, la responsabilità e l’annullamento delle gerarchie e il vivere la natura come laboratorio di cura per persone con disabilità psichica e sociale.

"All’inizio del 2022, dopo il periodo di isolamento causato dal Covid abbiamo sentito la necessità di dare una risposta ad alcuni degli ospiti delle nostre strutture che cercavano un luogo nel quale le relazioni umane, che erano state quasi del tutto assenti durante il lockdown, e si completassero con attività creative e ludiche, che stimolassero la fantasia e attivassero una fisicità spesso trascurata". racconta Antonio Di Feo, direttore della Cooperativa Solidarietà familiare. La passeggiata è aperta al pubblico (per info e prenotazioni alessandra.ortolani@gmail.com o cell. 3669561704).