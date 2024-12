Ultrafibra, presto i lavori: "Cantieri nelle ’aree grigie’"

Sul territorio di Persiceto sono partiti i lavori per ampliare l’infrastruttura di rete in fibra ottica nell’ambito del "Piano Italia 1 Giga". "Privati e aziende – spiega l’assessore alla comunicazione Alessandro Bracciani – che fino ad oggi non disponevano di una connessione adeguata ad Internet, presto, grazie alla fibra ottica, potranno collegarsi alla rete in alta velocità. I collegamenti che saranno realizzati riguarderanno in larga parte le cosiddette aree grigie, ossia a bassa vocazione commerciale, che quindi fino ad oggi sono state penalizzate rispetto alle aree più popolose del nostro territorio".

I lavori prevedono la posa di cavi mediante scavi di vario tipo a seconda dei diversi tratti, e l’inserimento di cavi di rete nei cavidotti della pubblica illuminazione, dove possibile. Qualora tali operazioni dovessero comportare modifiche significative alla circolazione, sarà apposta la necessaria segnaletica di avviso preventivo.

L’elenco delle vie interessate dal cantiere sarà aggiornato settimanalmente sul sito del Comune. Il "Piano Italia 1 Giga" è approvato dal Comitato interministeriale per la transizione digitale ed è finanziato con fondi Pnrr. Il progetto prevede la realizzazione di reti a banda ultralarga in grado di erogare servizi di connettività con velocità attesa nelle ore di picco del traffico pari ad almeno 1 Gbit/s in download e 200 Mbit/s in upload, collegando i civici delle unità immobiliari non ancora raggiunti dal servizio.

"Al termine dei lavori sull’infrastruttura principale – aggiunge Bracciani –, i cittadini interessati al collegamento finale della propria abitazione dovranno poi contattare l’operatore telefonico di loro scelta per effettuare il collegamento dalla strada all’interno della loro abitazione".

p. l. t.