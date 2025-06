Ultraleggero caduto a Molinella, paura nei cieli: ferito il pilota

Bologna, 3 giugno 2025 – Paura nei cieli della Bassa bolognese: un aereo ultraleggero è caduto nel primo pomeriggio a Molinella. Intorno alle 14,57, il velivolo è precipitato in via Fiume Vecchio, nei pressi della strada provinciale 5, causando il ferimento lieve del pilota, che è un istruttore esperto. Il peggio è stato evitato probabilmente anche grazie al ‘paracadute’ che ha reso l’impatto meno violento, pur essendosi il mezzo ribaltato. L’ultraleggero era in volo sopra Argenta (Ferrara), quando il motore del Cirrus 20 che stava pilotando si è spento. Erano le 14,40 quando il pilota della Professional Aviation di Ozzano, 52 anni, si è accorto dell’avaria e, azionando il paracadute balistico, ha attuato un atterraggio di emergenza, riuscendo a planare fino a un campo di via Fiume Vecchio a San Donato di Molinella.

Sul luogo dell'incidente sono prontamente intervenute due squadre dei vigili del fuoco con il supporto di un elicottero, i carabinieri per i rilievi del caso e il personale sanitario per prestare le prime cure al pilota.

L’uomo, l'unica persona a bordo, è stato preso in carico dai sanitari e le sue condizioni non sono preoccupati. Intorno alle 16 l'intervento si è concluso e la situazione sta tornando sotto controllo.

L'azienda proprietaria dell'aeromobile sta provvedendo alla rimozione del velivolo, mentre le autorità competenti lavoreranno per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e accertarne le cause.

Il precedente a maggio

L’11 maggio scorso un ultraleggero è precipitato nelle campagne di Massumatico di San Pietro in Casale. I due uomini che erano a bordo, il pilota e un amico, sono rimasti gravemente feriti. Uno di 73 anni, di Casalecchio e l’altro di 43 di Castel San Pietro. I due, piloti abilitati, erano partiti dal Reno Air Club, che ha l’hangar a Casadio di Argelato, per un volo turistico. Erano decollati poco dopo le 10, poi, verso le 10.45, senza neanche lanciare un segnale di allarme, erano precipitati rovinosamente.