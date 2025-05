Ultraleggero a terra, il testimone: “Era fermo in aria. Poi è precipitato”

San Pietro in Casale (Bologna), 13 maggio 2025 – Rimane all’ospedale Maggiore, in gravi condizioni, il pilota 73enne di Casalecchio di Reno che, nella mattinata di domenica, è precipitato a San Pietro in Casale a bordo di un ultraleggero. Meno grave il 43enne di Castel San Pietro che era sul velivolo con lui come passeggero: è ricoverato in medicina d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena e avrà una prognosi importante, di oltre un mese. I due, piloti abilitati, erano partiti dal Reno Air Club, che ha l’hangar a Casadio di Argelato, per un volo turistico. Erano decollati poco dopo le 10, poi, verso le 10.45, senza neanche lanciare un segnale di allarme, sono precipitati in un campo a Massumatico di San Pietro in Casale, nei pressi di via Asia.

Ieri, in tarda mattinata, sulla scena dell’incidente, dove il velivolo della scuola ‘495 Tommaso Battini’ era stato recintato, sono arrivati gli ispettori dell’Ansv (Agenzia nazionale per la sicurezza del volo). Stando a quanto si apprende anche dal Reno Air Club al momento non sarebbe emerso nulla che possa far pensare a un guasto tecnico: il motore, infatti, era nuovo e la manutenzione al velivolo era regolare, era stata fatta proprio di recente. Non ci sono spiegazioni, dunque, per ora su cosa abbia portato l’ultraleggero a precipitare all’improvviso e verranno svolte indagini più approfondite.

Proseguono anche le indagini dei carabinieri della compagnia di San Giovanni in Persiceto che, già nella mattinata di domenica, erano arrivati sul posto poco dopo l’incidente. I testimoni di quanto accaduto, due persone che erano in zona quando il velivolo si è schiantato al suolo dopo essere precipitato nel vuoto, sono già stati sentiti. Saranno poi da sentire, appena le condizioni sanitarie lo permetteranno, i due che erano a bordo del velivolo per capire se avessero notato qualcosa di anomalo poco prima dell’incidente. Quel che è certo è che, al momento dell’impatto al suolo, i due stavano rientrando verso l’hangar. Che avessero forse voluto far rientro perché qualcosa non stava andando per il verso giusto?

È ancora sotto choc un residente della zona che, seppur in lontananza, mentre era in giardino, domenica mattina, ha capito l’entità di quanto stava succedendo: “Un’immagine terribile, di quelle che vedi nei film. Il piccolo aereo a un certo punto sembrava come se si fosse fermato, in mezzo al cielo. Poi, d’improvviso, ha iniziato a perdere quota, sempre più velocemente. Andava giù in picchiata e poi non l’ho più visto”.