Ultras napoletani assaltano la polizia. Digos al lavoro per identificarli

La Digos è al lavoro per identificare gli ultras del Napoli che lunedì sera hanno aggredito alcuni poliziotti, con bastoni e bombe carta. Un agente della Divisione investigazioni generali, nell’assalto avvenuto prima dell’ingresso al Dall’Ara, è stato ferito alla testa. I supporter ospiti, che stavano raggiungendo a piedi lo stadio scortati dalle forze dell’ordine, dalla Porrettana hanno svoltato improvvisamente su via Andrea Costa, nel tentativo di raggiungere e aggredire la tifoseria bolognese. La polizia è subito intervenuta per bloccarli: le prime ad arrivare sono state due macchine della Digos, che hanno bloccato la strada ai napoletani. Quest’ultimi, travisati con passamontagna, sciarpe e cappucci e armati di bastoni, hanno attaccato i poliziotti, lanciando anche delle bombe carta contro di loro. All’arrivo dei Reparti mobili, la situazione è rientrata e gli ultras hanno proseguito fino allo stadio. Le indagini della Digos per individuare i facinorosi sono già partite: il gruppo era numeroso, un centinaio di persone, la maggior parte riconducibili alle tifoserie organizzate della ‘Curva A’, alcuni anche della ‘Curva B’. I poliziotti, guidati dal dirigente Andrea Canaparo, stanno adesso visionando video e foto realizzati durante quegli attimi concitati. Un lavoro di identificazione a cui stanno contribuendo anche i colleghi della Squadra tifoserie campana.

Intanto, anche il reparto di polizia commerciale della polizia locale ha avuto lunedì il suo da fare, impegnata nel contrasto ai venditori abusivi. Uno si era sistemato in via Porrettana, dove aveva allestito un banchetto per ‘intercettare’ i tifosi napoletani che si dirigevano verso il settore ospiti. All’uomo sono stati sequestrati 164 articoli tra sciarpe, magliette, felpe e cappellini, oltre allo stand. Sempre in zona Porrettana, un altro si era dedicato alla vendita di bevande, organizzandosi con carrello, vasca piena di ghiaccio e bottiglie di birra e di acqua. Anche in questo caso, gli agenti hanno sequestrato la merce, circa 70 bottiglie, e l’attrezzatura per la vendita. La polizia locale ha più volte sanzionato anche un venditore regolare perché non rispettava le normative riguardo l’occupazione del suo posteggio. Al termine dei controlli, sono stati redatti dieci verbali per 7400 euro di sanzioni.

Nicoletta Tempera