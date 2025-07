‘Umanesimo economico’: Legacoop festeggia i suoi soci e guarda al futuro

"L’Umanesimo economico: verso il superamento di un’economia centrata sulla quantità, in favore di un sistema della qualità, fondato sul valore delle relazioni, sulla sostenibilità ambientale e sull’equità sociale". Partendo da questo concetto, tratto dal libro ‘Umanesimo economico’ di Piero Formica, si è sviluppata ieri in Camera di commercio ‘Tra le generazioni, storie di cooperative’, giornata voluta da Legacoop in collaborazione con Camera di Commercio e Comune per celebrare 13 cooperative che festeggiano nel 2025 il proprio anniversario, tra cui spiccano gli 80 anni di Camst. I premi, opere d’arte in ceramica, legno e materiali riciclati, sono stati realizzati dalla cooperativa sociale di inserimento lavorativo Eta Beta. Una celebrazione che per Rita Ghedini, presidente Legacoop, vale doppio. Infatti, nel 2025 si festeggiano anche gli 80 anni dalla ricostituzione di Legacoop: "Le nostre aziende producono, innovano e competono, ma allo stesso tempo sono inclusive, curano e trasformano la società", ha detto Ghedini. L’appuntamento è stato aperto dal sindaco Matteo Lepore e dal presidente della Camera di Commercio Valerio Veronesi. Per Lepore "uno dei rischi da affrontare è la deindustrializzazione del territorio a favore di fondi di investimento internazionali. Occorre alzare la guardia per garantire il benessere della comunità. E in questo la cooperazione può essere una garanzia". Secondo Veronesi "la cooperazione è intrinseca negli emiliano-romagnoli. Lo abbiamo dimostrato nel Covid e in questo momento non roseo della nostra economia". Veronesi si augura che gli Usa "si siedano al tavolo con l’Europa per i dazi".

g. d. c