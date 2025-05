Umarell arruolati per controllare i cantieri. “Ma quelli veri lavorano gratis”

Bologna, 3 maggio 2025 – Altro che mani dietro la schiena e commenti da marciapiede: a Villasanta gli ‘umarells’, inventati dal bolognese Danilo Masotti, si rimboccano le maniche e diventano protagonisti. Il piccolo comune brianzolo alle porte di Monza, ha fatto notizia negli ultimi mesi per l’idea del suo sindaco Lorenzo Galli di assegnare un ruolo civico ai pensionati - con competenze specifiche - che amano osservare i lavori per la città, per sopperire alla cronica carenza di personale. “Alla chiamata, diramata lo scorso dicembre, hanno risposto in otto - chiarisce il primo cittadino villasantese -, sette uomini e una donna, tutti con competenze tecniche: due ingegneri, due architetti e gli altri periti. Ora sono ufficialmente iscritti all’albo dei volontari civici e sono operativi da una quindicina di giorni”. Divisi in diverse zone, i nuovi “detective urbani“ fanno da supervisori all’andamento dei cantieri, al decoro urbano, e al corretto funzionamento della viabilità. “Il tutto in maniera flessibile - precisa il sindaco -. Si coordinano tra loro su come gestire i controlli, e decidono il tempo da dare a disposizione a settimana. Tra loro e gli uffici tecnici del Comune c’è un filo diretto, tramite apposite email attivate per raccogliere le segnalazioni”. “I loro feedback - continua - sono molto dettagliati e specifici. La competenza dà un valore aggiunto alle loro segnalazioni. Ora sono all’opera con una verifica analitica sulla saturazione dei parcheggi del centro, che sarà utile al nuovo Piano urbano del traffico”. Insomma, a Villasanta la rivoluzione degli ’umarells 2.0’ è già iniziata: non più destinati solo a guardare, ma a cambiare il volto della città.

Danilo Masotti, blogger e scrittore. Proprio 20 anni fa, nel 2005, coniò il termine umarellls, poi finito anche nei dizionari.

Masotti, ma ha visto che in Lombardia l’umarell si mette a lavorare?

"L’umarell è umarell per passione. Se lo deve far per lavoro, sarà bene che almeno si apra la Partita Iva”.

Masotti, cosa ne pensa del progetto del comune di Villasanta che istituzionalizza gli umarells?

“Diciamo che vedo le due facce della medaglia di questa iniziativa”.

Da quale iniziamo?

“Da quella positiva, che riguarda la parola umarells. Che, oramai, ha raggiunto tutto il mondo. Insomma, ha preso proprio vita e si conosce ovunque. Questo è proprio bello. Dall’altra parte, però, è un po’ assurdo”.

Cosa, esattamente, è assurdo?

“Torno a ciò che dicevo prima, e lo sottolineo. L’umarell è umarell per passione. Se deve essere ‘arruolato’ per lavoro, deve aprirsi almeno la Partita Iva (ride, ndr)”.

Nell’immaginario collettivo l’umarell deve essere per forza un pensionato, diciamo così...

“Insomma, vuol tornare a essere giovane? E allora faccia la vita da giovane: o sospende la pensione e apre la Partita Iva, come viene poi chiesto ai giovani, o continua a fare l’umarell, in nero però (ride di nuovo, ndr). Scherzi a parte, ci sono persone che hanno bisogno di un lavoro, quindi sarebbe bello aprire bandi e concorsi per i giovani”.

Qui a Bologna, sotto le Due Torri, con tutti i cantieri che ci sono, i pensionati avrebbero un grande ‘lavoro’ da fare...

“Eh, qui va così. Ma noi non siamo mica come a Milano, dove pensano sempre ai soldi. Il loro mondo gira tutto attorno ai soldi (sorride, ndr). Bona lè con questi soldi”.

Quest’anno, tra l’altro, è un periodo speciale per gli umarells...

“Già, sono passati vent’anni di umarells...”

Ci racconti...

“Nel febbraio 2005, infatti, ho visto l’umarell zero, a Rastignano”.

Poi cos’è successo?

“Nel 2007 è uscito il primo libro ‘Umarells’, edito da Pendagron. Ma già dall’avvistamento dell’umarell zero è partita tutta questa operazione linguistica per trasformare il significato della parola: ‘umarells’, infatti, prima era considerata in maniera negativa e invece ora il suo significato è cambiato. E questo ha dato finalmente dignità agli umarells. Attenzione, però, l’operazione linguistica è stata inconsapevole, non c’era una storia disegnata alle spalle: non sono mica Umberto Eco (ride e chiude, ndr)”.