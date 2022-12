Umberta Conti nominata cavaliere

Umberta Conti insignita dell’onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana. "Umberta è abruzzese di nascita, bolognese di residenza da tantissimi anni, ma ozzanese di cuore – dice il sindaco Luca Lelli –. L’affetto che prova per Ozzano ce lo dimostra da tantissimo tempo organizzando, ogni anno, la parte musicale della manifestazione ’Agosto con noi’, evento musicale e gastronomico che allieta le serate degli ozzanesi ad agosto e il cui incasso viene devoluto in beneficenza all’Istituto Ramazzini". Dotata da sempre di uno spiccato senso artistico, Umberta si è dedicata per anni alla pittura e scrittura. È del 1986 il suo primo libro di narrativa "Palpiti d’amore" a cui segue nel 1992 "Sprazzi di luce", una raccolta di poesie. Sensibilizzata da una storia personale che ha segnato in maniera indelebile, ma fortunatamente con esito felice, la sua vita (ha subito un trapianto di fegato) da oltre trent’anni ha deciso di dedicare una parte del suo tempo alla raccolta fondi per diverse associazioni. Ma è all’Istituto Ramazzini, e per onorare la memoria del suo fondatore Cesare Maltoni, che Umberta, da anni, dedica quasi tutto il suo tempo libero.

Da tempo, coadiuvata dal marito, Sergio Principe, ricopre il ruolo di direttrice artistica della kermesse "Agosto con noi" dove, con grande impegno e tenacia, ogni anni porta sul palco e a far esibire gratis oltre 200 artisti. "Nel 2020 - continua il sindaco Lelli - io stesso ho segnalato il suo nominativo all’ufficio del cerimoniale di Stato di Palazzo Chigi per la nomina di Umberta a Cavaliere al merito della Repubblica Italiana, onorificenza che le è stata riconosciuta e consegnata, nei giorni scorsi, dal Prefetto di Bologna Attilio Visconti e dall’assessore Claudio Garagnani in rappresentanza dell’amministrazione comunale di Ozzano".

Zoe Pederzini